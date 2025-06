“Me asusté un poco”: Video capta un rayo cayendo en el vecindario de Huntington Beach

Una familia de Huntington Beach grabó un video único después de que un rayo cayera peligrosamente cerca de dos niños en su vecindario.

Penélope Buckner se ve en el video mientras ella y su hermano estaban afuera admirando el sonido de los truenos de la tormenta del martes. Segundos después del inicio del video, un rayo impacta una palmera cerca de la casa de la familia, lo que hace que los niños corran de regreso al interior.

Afortunadamente, no hubo heridos.

"Fue increíble, pero me asusté un poco", dijo la niña.

Tiffany Buckner, la madre de Penélope, grabó el video y dijo que nadie esperaba que el rayo cayera tan cerca. Como nativa del Medio Oeste, Tiffany dijo que está acostumbrada a las tormentas, pero no había visto muchas en los cinco años que lleva viviendo en Huntington Beach.

"No me asustaron los rayos; fue el fuerte sonido lo que me asustó, honestamente", dijo.

Antes de los rayos, Tiffany dijo que su familia pensaba que la tormenta estaba más lejos.

“Contábamos los segundos entre el rayo y el trueno; todo estaba muy lejos”, dijo.

Keith Furlthrop vive en la casa donde cayó el rayo. Cayó sobre una palmera en su jardín delantero.

“Fue fuerte, sacudió la casa”, dijo. “Como un terremoto, algo así”.

Su hija, Alena, repitió esos pensamientos.

“Sentíamos como si toda la casa temblara”, dijo. “Fue una locura”.

El impacto fue tan fuerte que partió un árbol por la mitad y causó graves daños a otro.

“Ambos árboles se incendiaron durante un minuto, pero también llovía, así que la lluvia lo apagó de inmediato”, dijo Keith.

El Servicio Meteorológico Nacional insta al público a trasladarse inmediatamente a un refugio seguro en cuanto escuchen truenos. Advierte que, si se escuchan truenos, el rayo está lo suficientemente cerca como para caer.

Para obtener más consejos de seguridad sobre qué hacer durante una tormenta eléctrica, haga clic aquí.