McDonald’s contratará personal en el sur de California

McDonald's ofrecerá su segundo evento Contratación por Autoservicio el martes en varios lugares en el sur de California, brindando a los residentes la oportunidad de recibir una entrevista de trabajo en el lugar.

El evento se lleva a cabo el 18 de mayo de 10 a 19 hs. No se requiere inscripción previa o solicitud de entrevista.

Los empleadores realizarán entrevistas utilizando un distanciamiento social adecuado. Los solicitantes pueden permanecer en sus vehículos o sentarse en áreas designadas para entrevistas.

Para encontrar un mapa con los restaurantes participantes, haga clic aquí.

Aquellos que no puedan asistir al evento pueden enviar un mensaje de texto con la palabra "worksforme" al 36453 para comenzar una solicitud a través de este medio o visitar la página de empleos de McDonalds para obtener más información y presentar una solicitud en un restaurante cercano.

Las personas también pueden iniciar una solicitud de empleo diciendo "Alexa, ayúdame a conseguir un trabajo en McDonald's" en cualquier dispositivo de Alexa o diciendo "Ok Google, ayúdame a conseguir un trabajo en McDonald's" en cualquier dispositivo con el Asistente de Google integrado.

