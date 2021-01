Mayores de 65 luchan para conseguir la vacuna contra COVID-19

Personas de la tercera edad que son elegibles para ponerse la vacuna de COVID-19 en Los Ángeles, pero que no han podido conseguir una cita, están pasando innumerables inconvenientes intentando vacunarse a como de lugar.

Muchas de las personas que no tienen acceso a computadoras son adultos mayores.

En áreas principalmente con muchos latinos y afroamericanos, Telemundo 52 notó a muchas personas de la tercera edad en andaderas con bastones pasando frío, y a veces sin acceso a baños, pasando horas en algunos centros de vacunación, ya que quieren vacunarse y no han podido conseguir cita de la manera regular.



“Me siento mal porque estar parada con esa cirugía en la espalda, me siento mal”, dijo Enna Rodríguez, quien hizo fila para vacunarse sin cita.

Con bastón en mano, Rodríguez, a pesar de su malestar soportó varias horas en una larga fila de personas sin cita previa, donde había otros ancianos también en andaderas y en críticas condiciones físicas, todos con la esperanza de ser vacunados, en el centro de salud Kedren en el sur de Los Ángeles.



Carlos Contreras, de 77 años, esperó por horas para recibir la vacuna contra el COVID-19.

“Tenemos que hacer un sacrificio para vacunarnos”, dijo Contreras.

Un sacrificio que incluye en algunos centros de vacunación incomodidades para los adultos mayores y soportar las inclemencias del tiempo.

“[Estoy] con mucho frío, estoy como astronauta y no hay baño”, señaló Soledad Delgadillo, quien hizo fila para vacunarse.

Muchas personas mayores de 65 años le contaron a Telemundo 52 que no tenían computadoras y tampoco tuvieron suerte por teléfono.

José Sainz dijo que no tenía computadora, y fue por eso que no pudo hacer cita.

“Yo hice la lucha [para hacer cita], [llamé] mucho por teléfono y nunca pude agarrar una cita”, dijo Sainz.

“No sé que van a poder hacer ellos [los mayores de edad] si no tienen una computadora y no conocen mucho sobre el uso de la computadora, no van a poder lograr una cita”, dijo María Wong, consiguió cita para su mamá.

Y es por eso que desesperados por vacunarse han optado por esta otra opción de hacer largas filas en sitios que están dando dosis extra sin cita previa.

El señor Sainz finalmente logró recibir la vacuna.

“Es sin cita, hice línea por tres horas y ya todo está listo”, dijo Sainz.

Esta semana los concejales de la ciudad de Los Ángeles aprobaron dos mociones para idear un plan e invertir millonarios en fondos a fin de garantizar una distribución más equitativa de la vacuna de COVID-19, especialmente en las comunidades donde residen las minorías.

Mientras tanto, esta población vulnerable que está entre los que más necesitan vacunarse sigue haciendo grandes sacrificios para conseguir la ansiada vacuna.

En un comunicado, la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda Solis dijo que le envió una carta al presidente Biden para pedirle más vacunas al condado angelino, y también pidió la creación de más centros de vacunacion en las áreas más necesitas y que fueran manejados por FEMA. Solis dijo que su oficina también está en conversaciones con farmacias, hospitales y centros comunitarios para poder dar más vacunas en las áreas más afectadas.