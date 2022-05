“May the Forth be with you”: La celebraciones del día de Star Wars en Los Ángeles

“Que la Fuerza te acompañe” es quizás una de las frases más emblemáticas del cine, pues aunque no seas fan de la película Star Wars la habrás visto o escuchado. Es por eso que es el mantra oficial del 4 de mayo, el Día de Star Wars, o lo que se conoce como May the 4th be with you.

En inglés es un juego de palabras, que hace alusión a la frase que decían los maestros Jedi: “May the Force be with you”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En todo el mundo se celebra el día oficial de Star Wars y los seguidores de la saga, creada por George Lucas, aprovechan para disfrazarse como los personajes, reunirse y usar objetos alusivos a las películas.

Para empezar a entusiasmar a la gente Disney+ lanzó este miércoles 4 de mayo un tráiler oficial de la nueva y esperada serie Obi-Wan Kenobi.

ACTIVIDADES DEL DÍA DE STAR WARS EN LOS ÁNGELES

Hay varias actividades en celebración del May the Force be with You para los fanáticos del universo Star Wars o para aquellos que nunca han visto una de las películas y quieren comenzar a hacerlo.

Al final de este mes se realizará la mayor convención alusiva a la saga, el Star Wars Celebration, en el centro de convenciones de Anaheim.

La celebración del 5 de Mayo regresa a Pasadena después de 20 años. Sin embargo, la fiesta no será en el ayuntamiento sino en el icónico Rose Bowl.

¿CÓMO COMENZÓ EL MAY THE 4TH BE WITH YOU?

El origen de la celebración del May the 4th be with You estuvo ligado a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher. Pues, el 4 de mayo de 1979 fue el día que tomaba posesión de su cargo y sus aliados del partido conservador publicaron un anuncio en The London Evening News, que decía: “Que el Cuarto Te acompañe, Maggie. Felicidades."

¿CUÁNTAS PELÍCULAS DE STAR WARS EXISTEN?

Hasta el momento hay nueve películas de la saga de Star Wars, que iniciaron con el estreno en 1977 de Star Wars: A new hope y la última que fue en 2019, Star Wars: The rise of Skywalker.

Además, hay dos historias que se pueden llamar paralelas, Rogue One (2016), una antesala a la primera original Una nueva esperanza, y la historia de Han Solo (2018).

El universo de Star Wars además se ha ampliado a series de Disney+, como la exitosa The Mandalorian, The Book of Bobba Fett y próximamente Obi-Wan Kenobi.