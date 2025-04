Más pacientes presentan demanda por presunto abuso sexual por exginecólogo de Cedars-Sinai

No fue hasta que lo leyó en el periódico cuando una expaciente dijo que se dio cuenta de que ella también había sido víctima de un reputado médico ginecólogo.

"Se me erizó la piel porque todo lo que leí me había ocurrido a mí y empecé a revivir los hechos", dijo la mujer, que prefirió permanecer en el anonimato.

La mujer, identificada como "Jane Doe #4", es una de las 65 mujeres que forman parte de la última serie de demandas contra el médico Barry Brock, un prominente ginecólogo-obstetra del Centro Médico Cedars-Sinai.

La demanda alega que el Dr. Brock realizó exámenes vaginales y mamarios innecesarios e inapropiados sin guantes, hizo comentarios de contenido sexual, llevó a cabo exámenes sin acompañantes y utilizó su autoridad para abusar de las pacientes.

"El examen de mamas no debería hacerse tanto. Yo estaba tendida desnuda y él me ponía la mano en la pierna y empezaba a hablarme y a frotarme las piernas. Me acicalaba como si lo que estuviera haciendo fuera correcto o rutinario", dijo la paciente.

El abogado de la demandante, Martin Gould, afirma que las acciones del médico se prolongaron durante años.

"Los comentarios que se hacían, las insinuaciones sexuales, una y otra vez. Frotar los muslos de las pacientes, los exámenes vaginales y mamarios innecesarios. Y se le permitió hacerlo durante décadas", dijo Gould.

La demanda afirma que Cedars-Sinai conocía las denuncias y no hizo nada.

"Y esperamos descubrir que no se hizo ninguna investigación o que se dio total diferencia al Dr. Brock y las investigaciones se desvanecieron y eso fue todo", dijo Gould.

Decenas de otras mujeres también han presentado demandas en acciones legales separadas.

"Espero que esto cambie la forma en que se hacen las cosas y que yo pueda cambiar las cosas en el futuro para que esto no le ocurra a nadie más", dijo Jane Doe #4.

Desde entonces, el Dr. Brock ha negado las acusaciones.

En una declaración, Cedars-Sinai escribió:

"El tipo de comportamiento que se alega sobre el Dr. Barry Brock es contrario a los valores fundamentales del Cedars-Sinai y a la confianza que nos esforzamos por ganar cada día con nuestros pacientes. El Dr. Brock ya no tiene privilegios para ejercer la medicina en el Cedars-Sinai, y hemos informado de este asunto a la Junta Médica de California. Reconocemos que el proceso legal debe seguir ahora su curso, y seguimos comprometidos con la sagrada misión curativa del Cedars-Sinai y con el servicio a nuestra comunidad. "

Nuestra cadena hermana NBCLA se puso en contacto con el Dr. Brock para hacer comentarios, pero no obtuvo respuesta.