Más migrantes de Texas llegan a Los Ángeles

Otro autobús con migrantes de Texas llegó el sábado al centro de Los Ángeles, el quinto que llega aquí desde el 14 de junio, anunció la oficina de la alcaldesa Karen Bass.

“Un autobús con inmigrantes a bordo desde Texas llegó alrededor de las 11:30 a. m. (hora del Pacífico) hoy a Union Station”, dijo la oficina del alcalde. “La ciudad ha seguido trabajando con los departamentos de la ciudad, el condado y una coalición de organizaciones sin fines de lucro, además de nuestros socios religiosos, para ejecutar un plan establecido a principios de este año. Como lo hemos hecho antes, cuando nos dimos cuenta del autobús ayer, activamos nuestro plan”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

No hubo más información disponible de inmediato sobre las últimas llegadas.

Antes de que llegara el autobús del sábado, la llegada más reciente tuvo lugar el martes, cuando un autobús de migrantes que se originó en Brownsville, Texas, llegó a Union Station.

El Colectivo de Bienvenida de Los Ángeles dijo que esos inmigrantes eran de Brasil, Chile, China, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

El grupo, que está compuesto por la Arquidiócesis de Los Ángeles, Clergy and Laity United for Economic Justice, Centro American Resource Center-Los Ángeles, Coalition for Humane Immigrant Rights, Esperanza Immigration Rights Project y Immigrant Defenders Law Center, emitió un comunicado el miércoles.

“L.A. Welcomes Collective reitera nuestro compromiso de trabajar de la mano con nuestros socios de la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles para recibir y guiar a los solicitantes de asilo cuando llegan”, dijo L.A. Welcome Collective. “Como frente unido, esperamos servir como un faro de esperanza para aquellos que buscan un puerto seguro, así como abogar por que cada ser humano sea tratado con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Nuestro propósito como organizaciones sin fines de lucro al servicio de los inmigrantes durante décadas es ayudar a cada angelino a integrarse completamente en la sociedad. No queremos jugar a la política con la vida de las personas. Nos esforzaremos por hacer todo lo posible para maximizar nuestros recursos limitados hasta que se detenga el transporte de migrantes o hasta que nosotros, como nación, encontremos una manera de arreglar y mejorar un sistema de inmigración que no funciona”.

La Arquidiócesis de Los Ángeles emitió la siguiente declaración el sábado por la tarde en respuesta a la última llegada:

“`... Nuestra Arquidiócesis fue fundada por inmigrantes y continuaremos recibiendo a nuestros hermanos y hermanas migrantes con los brazos abiertos. Nos sentimos honrados de participar en LA Welcomes Collective y en el trabajo vital que está realizando cada una de nuestras organizaciones asociadas. Estamos llamados a mostrar compasión a través del acompañamiento y la atención pastoral. Como frente unido, esperamos servir como un faro de esperanza para aquellos que buscan un puerto seguro, así como abogar por que cada ser humano sea tratado con dignidad y respeto. Nuestro trabajo para ayudar a los migrantes es el de la misericordia, emulando el amor de Dios por su pueblo”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, proclamó recientemente que la región fronteriza de su estado está “invadida” e insinuó que podrían seguir más cargamentos de inmigrantes.

“Los pequeños pueblos fronterizos de Texas siguen abrumados e invadidos por miles de personas que cruzan ilegalmente a Texas desde México debido a la negativa del presidente Biden de asegurar la frontera”, dijo Abbott en un comunicado después de la llegada del primer autobús. “Los Ángeles es una ciudad importante a la que los migrantes buscan ir, particularmente ahora que los líderes de la ciudad aprobaron su estatus de ciudad santuario autodeclarada. Nuestras comunidades fronterizas están en la primera línea de la crisis fronteriza del presidente Biden, y Texas continuará brindando este alivio tan necesario hasta que él tome la iniciativa para hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

En junio, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción que instruía a la ciudad a redactar una ordenanza de "Ciudad Santuario" que, una vez aprobada, prohibiría que los recursos, la propiedad o el personal de la ciudad se utilicen para cualquier aplicación federal de inmigración.