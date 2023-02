Más de 2,000 docenas al día: cientos llegan a comprar huevos a granja en Chino

El precio del huevo sigue por las nubes, y familias que dependen de este producto como parte de su dieta diaria hacen lo que sea para conseguirlo, incluso, viajar varias millas para poder comprarlo a un precio asequible.



Uno de los mejores sitios para comprar el huevo a precios razonables se encuentra en la ciudad de Chino, donde los clientes comienzan a llegar desde las 6:00 a.m.



Jacqueline Hill, residente de Rancho Cucamonga, tuvo suerte, ya que no tardó mucho para conseguir uno de los productos de la canasta básica que hoy en día su precio se ha elevado de manera considerable.

“Hoy no tengo tanto tiempo esperando, quizás unos 15 minutos. Otras veces he esperado casi una hora, pero vale la pena porque el precio es muy bueno, y la calidad también”, dijo Hill.



La granja de huevo Billys ubicada en Chino, abre a las 8:00 a.m., pero desde que comenzó el alza en los precios de los huevos, la gente comenzó a llegar desde muy temprano, esperando hasta dos horas en línea.

“Hemos tenido gente que ha venido de Las Vegas, San Diego, San Clemente y se llevan la caja más grande que dura aproximadamente como un mes”, dijo Taryn Mouw, propietaria de la granja Billy’s.

La crisis del huevo, de acuerdo al Departamento de Alimentos y Agricultura de California, se debe a que la gripe aviar que desde el mes de agosto de 2022 ha matado a millones de gallinas, pero también, algunos productores trasladaron sus granjas a otros estados debido a la ley que les impide tener gallinas en jaulas en nuestro estado, lo que ha provocado elevar el precio del producto desde un 75-100%.

Los comerciantes, especialmente los dueños de restaurantes y panaderías, han tenido que tomar medidas para contrarestar este incremento.

“Nosotros tratamos de mantener el precio bajo, lo hemos incrementado en 50 centavos por docena debido al alimento de las gallinas, que también ha aumentado”, dijo Mouw.



En algunas granjas locales, el precio se ha mantenido razonable, y es por eso que muchas familias se arman de paciencia y prefieren conseguir el huevo directo de la granja.



"Las tiendas están caras y no le gustan tener diferentes sabores, y aquí están buenos y son orgánicos", dijo María Llamas, residente del área.



La granja Billy’s está vendiendo en promedio más de 2,000 docenas de huevos al día, cifra que se elevó desde principios del mes de enero.



Para más información sobre la granja, puede visitarla al 13094 E End Avenue, Chino, CA 91710 o visitar su página billyseggfarm.com