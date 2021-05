Más de 100 autos dañados por balines en autopistas del sur de California

Las autoridades que investigan una serie de tiroteos en una autopista en el sur de California tienen un mensaje urgente para las víctimas: llame lo antes posible.

Los investigadores de la Patrulla de Caminos de California (CHP) han pedido a las víctimas que informen de los disparos de inmediato porque pueden ayudar a localizar dónde y cuándo sucedieron. Las autoridades pueden usar luego las pistas encontradas al verificar las cámaras de Caltrans a lo largo de las autopistas en sus esfuerzos por rastrear al tirador o tiradores.

Telemundo 52 está intentando confirmar los informes de un posible arresto el miércoles por la mañana en relación con los tiroteos.

El CHP ha aumentado las patrullas en las autopistas locales y puede estar a poca distancia. Tienen más posibilidades de capturar a un posible sospechoso si la llamada se realiza de inmediato.

"Estamos tomando cada uno de estos incidentes en serio y buscando activamente a los responsables '', dijo la semana pasada el Subjefe de la División Fronteriza de CHP, Donald Goodbrand. “El público aún debe sentirse seguro mientras conduce sus vehículos en nuestras autopistas de California ''.

Tres vehículos más fueron dañados el martes con armas de perdigones, dos en el condado de Orange y uno en el condado de Riverside.

Dos vehículos más resultaron dañados el martes por disparos de perdigones o balines de pistola de aire en el condado de Orange, y la ventana de otro vehículo se rompió en Riverside, lo que elevó la cifra de vandalismo el mes pasado a unos 100.

Nadie ha resultado herido en la serie de ataques sin resolver que rompen ventanas en las autopistas de los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside, pero el recuento de víctimas sigue aumentando y los conductores están preocupados.

En los últimos incidentes, un vehículo resultó dañado, alrededor de las 6 a.m., en la Autopista 55 en dirección sur, al norte de la Calle Cuarta, en Santa Ana.

Otro tiroteo ocurrió, alrededor de las 7 a.m., en la Autopista 5 en Irvine, dijo el oficial del CHP, John DeMatteo. En el último incidente, el conductor no lo llamó hasta aproximadamente una hora después, por lo que no está claro dónde sucedió exactamente, dijo.

El tiroteo más reciente ocurrió poco después de las 8 a.m., en la Autopista 91 en dirección oeste, en donde rompió la ventanilla del conductor.

El hecho ocurrió el jueves, poco antes de las 6 a.m., en el área de Corona.

En el último mes, principalmente en los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside,el CHP estima que ha habido alrededor de 100 incidentes de automóviles dañados por disparos de perdigones o perdigones. No está claro cuántos perpetradores hay, si algunos son imitadores y qué tipo de autos están conduciendo, aunque se detectaron sedanes blancos en los ataques a principios de este mes en Corona.

El CHP no ha proporcionado descripciones específicas de los automóviles o de los sospechosos.

Florentino Olivera, oficial de CHP, dijo que una patrulla de un oficial de ese organismo sufrió recientemente una ventana dañada en la Autopista 91 en dirección este, en la intersección con la Autopista 241, en Anaheim Hills, que posiblemente podría ser parte de la ola de crímenes.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre los tiroteos llamar a la Unidad de Servicios de Investigación de la División Fronteriza de CHP al 714-288-6336.

