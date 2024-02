Testigo rescata a conductor de coche en canal de agua en Marina del Rey

Una persona fue rescatada del agua la madrugada del miércoles después de que un coche cayera a un canal en Marina del Rey.

Los bomberos dijeron que un testigo subió al conductor a un bote después de ver el auto entrar al agua. El hombre fue hospitalizado, pero los detalles sobre su condición no estuvieron disponibles de inmediato.

Los equipos de rescate acudieron al Canal de Marina del Rey el miercoles, alrededor de las 4 a.m., tras recibir un informe de un automóvil en el agua. Cuando llegaron, el conductor ya estaba a bordo del barco de los testigos.

“Se determinó que un transeúnte, un barco comercial perteneciente al buen samaritano pudo sacar a una sola víctima del vehículo y subirla a bordo de su barco”, dijo Olivier O'Connell, jefe de sección del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

La búsqueda continuó el miércoles por la mañana en busca de otras posibles víctimas en el agua, pero no se localizó a nadie.

