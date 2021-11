El Maratón de Los Ángeles regresa el domingo 7 de noviembre tras su suspensión debido a la pandemia.

El evento comenzará a las 6:30 a.m. Los corredores luego se dirigirán a través del centro de Los Ángeles, Echo Park, Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Century City, Westwood, Brentwood y de regreso a Century City.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La Fundación McCourt, que organiza el maratón y el Rose Bowl 5K y el medio maratón, anunció un cambio importante en el recorrido del Maratón de Los Ángeles el año pasado.

Los cambios reemplazaron el recorrido "Stadium to the Sea" en el que se había corrido desde 2010 por un "Stadium to the Stars” desde el Dodger Stadium hasta Brentwood, donde los corredores recorrerán los bulevares de San Vicente, Sepúlveda y Santa Mónica, terminando en Avenue of the Stars en Century City.

El cambio se llevó a cabo debido a “los costos drásticamente aumentados cotizados por la ciudad de Santa Mónica para la carrera del maratón de 2021, y eventos futuros, hicieron que permanecer en Santa Mónica fuera económicamente inviable", según la fundación.

La 36a edición de la carrera anual estaba programada para llevarse a cabo originalmente para el 21 de marzo y luego se retrasó hasta el 23 de mayo debido a la pandemia de COVID-19.

El Maratón de Los Ángeles se ha celebrado en marzo desde su edición inaugural en 1986, excepto en 2009 y 2016.

CIERRE DE CALLES

Una gran cantidad de calles y rampas de autopistas estarán cerradas el domingo para el maratón, que este año seguirá una nueva ruta desde el Dodger Stadium hasta Century City.

Para una lista de cierre de calles en Los Ángeles, Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills y el Oeste de Los Ángeles, haga clic aquí.

Para la lista de cierres de las entradas y salidas a las autopistas cercanas, haga clic aquí.

Haga clic en el mapa para ampliarlo

Para obtener el calendario completo y lo que necesita saber para unirse o apoyar a los participantes, haga clic aquí.