Mapa: dónde encontrar el buzón electoral más cercano

Hay cientos de buzones en el sur de California, lo que brinda a los votantes otra opción para emitir sus votos en las elecciones de noviembre.

En el condado de Los Ángeles, hay más de 400 buzones, que están atornillados al cemento o encadenados en su lugar, como parte de un programa que comenzó en 2017.

El condado tiene el doble de buzones desde las elecciones primarias de marzo de 2020, ofreciendo a los votantes otra forma de evitar reunirse en los lugares de votación el 3 de noviembre.

Esto es lo que debe saber si planea utilizar un buzón para emitir su voto.

Las cajas estarán disponibles hasta las 8 p.m., el día de las elecciones.

Las boletas son recogidas cada 72 horas, a partir del 5 de octubre, por dos trabajadores electorales.

Las recolecciones se harán cada 24 horas a medida que se acerque el día de las elecciones.

Para devolver su boleta por correo, colóquela dentro del sobre de devolución oficial y selle bien el sobre.

Firme y feche el reverso del sobre de devolución.

La manipulación de un buzón es un delito grave según el código electoral de California.

Asegúrese de que su boleta haya sido recibida y contada haciendo clic aquí.

Make sure your ballot was received and counted by clicking here.

En el condado de Orange, puede usar el mapa a continuación para buscar el buzón de votación más cercano.

Haga clic aquí para ver las ubicaciones de entrega de boletas en el condado de Riverside y aquí para ver las ubicaciones en el condado de San Bernardino.