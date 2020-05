Manifestantes piden la renuncia de concejal por oponer ayuda a inmigrantes indocumentados

Indignados por su postura de excluir a los inmigrantes indocumentados de la ayuda del gobierno estatal, decenas de personas realizaron una manifestación enfrente de la casa de la Concejal Jessica Martínez el sábado.

Los manifestantes hacen su reclamo, pidiendo ahora la destitución de la concejal de su cargo, argumentando que es inhumano en estos mementos de decir que se dejen sin ayuda a los inmigrantes indocumentados.

Hace una semana decenas de personas se postraron en frente de la casa de la concejal Martínez con el objetivo de hacerle llegar el mensaje de repudio tras haber pedido que no se ayudará a los inmigrantes indocumentados, después de que el Gobernador Gavin Newsom destinó un paquete de estímulo económico también para esas personas afectadas por el COVID-19.

“El día de hoy yo quiero retar a Jessica a que no vuelva a consumir un vegetal y una fruta que haya sido cosechado por nuestra gente”, dijo Patricia Chávez, una activista.

La postura de la concejal Martínez ha sido considerado como un acto de racismo y al mismo tiempo algo inhumano, ya que la comunidad necesita ayuda porque el coronavirus ha dejado a miles sin trabajo.

“Esta pandemia no mira raza, no mira color, no mira si tiene documentos o si no lo tienes, no mira partido político. Ella se tendría que poner de parte de nosotros”, dijo Catharine Álvarez, activista.

Para quienes luchan en favor de los derechos de los inmigrantes, consideran que la decisión del Gobernador Newsom de otorgar ayuda económica a inmigrantes indocumentados es una buena medida ya que ellos también pagan impuestos.

“Si tiene un número de ITIN que le da el gobierno para poder hacer su taxes, quiere decir que ellos sí portan al gobierno”, dijo Álvarez.

Pero más que nada el reclamo a sus comentarios es que renuncie a su cargo como concejal y que recuerde que la comunidad de Whittier la eligió, y es la comunidad de Whittier quienes ahora alzan sus voces.

“No nos vamos a detener hasta lograr sacarla de su puesto. Vamos a comenzar una campaña para sacarla de concejal porque personas como ella no merecen estar en el poder y no merecen representar a nuestra comunidad”, dijo Chávez.

Telemundo 52 trató de contactar a la concejal, pero no respondió las llamadas.