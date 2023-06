Mamíferos marinos muertos aparecen cada vez más en playas del sur de California

En una playa de Venice, Debbie Kinney, una experta del cuidado de mamíferos marions, colocó conos anaranjados en la arena, intentando mantener a la gente alejada del león marino que se retorcía a solo unas yardas de distancia.

El animal es solo uno de los muchos mamíferos marinos que han aparecido, muertos o moribundos, con más frecuencia a lo largo de la costa del sur de California. Las autoridades estiman que personas han hecho más de 1,000 llamadas por leones marinos, focas, delfines y otros mamíferos marinos enfermos o muertos.

“Es muy malo. Estamos en un punto de crisis", dijo Peter Wallerstein, presidente y fundador de Marine Animal Rescue Specialists.

Los expertos señalan a las floraciones de algas tóxicas, las cuales envenenan a los peces más pequeños y se convierten en un neurotóxico cuando son consumidas por animales marinos más grandes.

Aunque el Departamento de Salud Pública de California dice que el gas domoico emitido por las floraciones ocurre naturalmente, Wallerstein dijo que el problema es parcialmente causado por humanos.

“El envenenamiento de gas domoico es causado por la escorrentía de la tierra hacia el océano, entonces donde sea que tenemos escorrentía hacia el océano, tenemos mucho envenenamiento de gas domoico”, Wallerstein dijo.

Justin Greenman, coordinador asistente de varamientos de California para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, dijo que el envenenamiento afecta el cerebro y el corazón, y puede causar convulsiones, desorientación, agresión, aborto espontáneo y muerte.

Kinney, con el centro de cuidado de mamíferos marinos Marine Mammal Care Center, dijo que las floraciones de algas tóxicas, además de los subsecuentes envenenamientos, están aumentando. Mientras explicaba eso, tuvo que salir corriendo para mantener a un bañista alejado del león marino en la arena.

Su organización dijo que ha habido algunos 50 rescates solo en las últimas dos semanas. Pero con muchas instalaciones locales llenas, el tiempo sigue corriendo para encontrar más espacio disponible.

Kinney y Wallerstein dijeron que, si la leona marina sigue en el área el lunes, esperan transpórtala a una instalación.

“Se ve bastante fuera de sí en este momento, pero si la ingresamos y eliminan la toxina de su cuerpo, podría tener una oportunidad”, Wallerstein dijo.

Mientras tanto, se pide que las personas que vean a algún animal similarmente enfermo guarden la distancia, dándoles suficiente espacio para descansar y recuperarse.

