Mamás Sanas, Bebes Fuertes Durante la Pandemia de Coronavirus

Telemundo 52 y March of Dimes te invitan a un discurso virtual sobre la pandemia del Coronavirus y lo que necesitas saber sobre cómo afecta a las mamas y bebes. La discusión virtual será moderada por Dunia Elvir, Presentadora de Noticias de Noticiero Telemundo 52, ofrecerá información más reciente sobre el apoyo disponible si estas embarazada durante la pandemia de COVID-19 en California. No te lo pierdas este martes 5 de mayo a las 1:30 p.m. por medio de Facebook Live en la página de March of Dimes California @MarchOfDimesCA