Huellas en la arena revelan el “paseo de medianoche” de un oso en una playa de Malibú

Lo que debes saber El Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica compartió la foto de la huella en las redes sociales el 7 de junio.

Los osos han visitado las playas de Malibú “al menos dos veces” recientemente

La evidencia de seguimiento por GPS confirmó además que el oso negro tuvo un paseo cercano a las olas.

¿Encontrar algunas huellas en la arena húmeda?

Los verá a lo largo de la playa cualquier día del año, junto con las distintivas huellas dejadas por otras criaturas amantes del océano, incluidas las aves marinas, los crustáceos y las superestrellas en desove de la primavera, el grunion.

¿Pero encontrarse con la huella de un peludo, pesado, visitante de medianoche de la variedad osuna?

Al igual que nosotros, los osos se sienten atraídos por las olas, o eso revelan algunas huellas reveladoras que quedaron cerca de la playa estatal Leo Carrillo en Malibú.

El Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica compartió una imagen de huellas de patas en sus páginas de redes sociales el 7 de junio de 2023.

“¿Alguna vez has visto a un oso negro dar un paseo a medianoche por la playa? Nosotros tampoco, pero sabemos que sucedió recientemente y al menos dos veces en Malibú, gracias a la huella de la pata y la evidencia de seguimiento por GPS”, se lee en la publicación.

Los osos se representan con tanta frecuencia en entornos boscosos o llenos de chaparrales, las montañas y colinas donde se sabe que deambulan regularmente, que visualizar un animal de grandes patas en la orilla del océano se siente casi demasiado fantasioso como para reflexionar.

Pero fantasioso, no lo es, como nos muestra esta intrigante imagen.

¿Ansioso por saber más sobre BB-12, el “antiguo” oso negro de las montañas de Santa Mónica?

Seguir la fuente siempre animada del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica es un buen lugar para comenzar.

Y, como siempre, los guardabosques brindan regularmente el contenido de pumas que muchos de nosotros anhelamos fervientemente, incluido el reciente descubrimiento de tres adorables cachorros en Simi Hills.

