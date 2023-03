Video capta deslizamiento de rocas sobre Canyon Road en Malibú

Una sección de la carretera en Malibú reabrió el jueves después de que un aterrador desprendimiento de rocas captado por una cámara bloqueó la ruta durante horas.

Malibu Canyon Road estuvo bloqueada el miércoles por la tarde al sur de Piuma Road debido a la caída de rocas y un deslizamiento de tierra provocado por la reciente lluvia. El camino reabrió el jueves por la mañana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El dramático deslizamiento fue capturado en video, que muestra a un oficial de la ley en la escena luchando mientras la ladera se derrumba. No se reportaron heridos.

Fotos del tiempo del sur de California: escenas de la tormenta de invierno de finales de febrero

El deslizamiento fue uno de varios esta semana, incluido uno que cerró un tramo de Mulholland Drive en el área de Beverly Crest. La carretera del cañón sobre Los Ángeles resultó bloqueada luego del colapso de una ladera de un patio trasero el martes.

La última de una serie de tormentas invernales salió de la región el miércoles. Se esperan condiciones secas hasta el fin de semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.