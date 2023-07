Hallan cuerpo dentro de un contenedor varado en playa de Malibú

Un cuerpo fue encontrado el lunes por la mañana en un tambor que llegó hasta una playa de Malibú, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

El tambor de 55 galones fue encontrado en la cuadra 23200 de Pacific Coast Highway, alrededor de las 10:30 a.m., por una persona que informó del descubrimiento al departamento del alguacil.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La persona abrió el tambor y encontró un cuerpo adentro, dijo el departamento del alguacil.

Los detalles sobre la causa de la muerte no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.