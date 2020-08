Maestros de Compton preocupados por el regreso a salón de clases

Inconformes y nerviosos, así se encuentran maestros en el Distrito Escolar de Compton, que tendrán que empezar a dar clases a sus alumnos de forma virtual, pero ellos, los maestros tendrán que presentarse al salón de clases.

El principal punto de contienda, es el posible contagio con COVID-19 pero el distrito señaló que ha tomado todas las precauciones para asegurarse de que cada salón donde sólo estaría presente el maestro o maestra, esté desinfectado, sin embargo eso no tiene convencido a los maestros.

Decenas de vehículos formaron una larga y bulliciosa caravana frente al edificio del Distrito Escolar Unificado de Compton.

Al volante estaban maestros gritando que si regresan a la escuela, se desparramará el virus.

El distrito quiere que las clases virtuales que empiezan a fines de este mes, sean impartidas por maestros que estén físicamente en el salón de clases.

“Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen elegir los que puedan hacer la instrucción en el salón, los que por cualquier razón que tengan, lo puedan hacer en casa”, dijo Jesús Herrera, segundo presidente sindicato de maestros de Compton.

Si el alumno esta en casa, los maestros dicen que para ellos es un riesgo innecesario acudir a un salón de clases en persona.

“Sencillamente no estamos en condiciones de regresar a las clases a los salones, ni aunque fueran solamente los maestros, los salones no están en condiciones para que nosotros regresemos”, dijo Rogelio Soriano, maestro de secundaria.

El distrito señaló todo lo contrario., y que deben aproximadamente 900 maestros del distrito deben regresar a sus salones.

“Hemos hecho todo lo posible para asegurar que cuando regresen, todo esté limpio, sanitizado para que los materiales que necesitan para estar seguros en los salones donde solo sería el maestro o la maestra en el salón y la única otra persona sería el que viene a limpiar”, dijo Alejandro Álvarez, subsuperintendente del Distrito Escolar de Compton.

“Si me da miedo, porque este no nomás es para mi, sino para todos los maestros. Tenemos maestros que son mayores de edad, y yo tengo a mi mamá en mi casa. Tengo familia en mi casa, y si yo contrato algo en la escuela, entonces puede ser que yo lo voy a llevar a mi casa”, dijo Soriano.

El distrito asegura que hay otra importante razón para tener al maestro en el salón.

“En la casa cuando uno pierde acceso al internet, puede ser horas puede ser el día, y aquí en la escuela en el salón, ese servicio se puede seguir ofreciendo, y aparte, aquí tenemos a los empleados que pueden ayudar porque tenemos los materiales, la tecnología en el salón”, dijo Álvarez.

Pero el sindicato insiste que algunos maestros de edad avanzada son los que podrían estar en un mayor riesgo al asistir al salón de clases, y algunos padres apoyan a los maestros.

“Yo vengo aquí a apoyar a los maestros porque yo me he dado cuenta que los salones no los están limpiando como ha dicho el distrito entonces vamos a salir todos infectados”, dijo Jaime Pérez, padre de estudiante.

Pero el distrito asegura que se han tomado las precuciones necesarias en el salón de clases para los maestros en el salón y a los alumnos que estarán en casa, se les ha dado el quipo necesario y tecnologia que necesitan.

Son más de 20-mil alumnos en el Distrito Escolar de Compton que empezarán sus clases virtuales el 20 de agosto.