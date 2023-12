Madres privadas de libertad ofrecen un regalo especial a sus hijos

Bárbara Gabriero se preparó desde muy temprano para reunirse con su hijo, a quien no ha visto desde hace dos años.

“Nada mas la puedo ver detrás de un cristal so, you know, es emocional porque no me puede tocar”, dijo Gabriero a Telemundo 52.

Gabriero no ha podido estar cerca de su hija desde que ha estado encarcelada. Sin embargo, esta Navidad podrá darle un regalo muy especial: un audiolibro como regalo.

Los padres encarcelados ahora podrán vincularse más con sus hijos gracias a una biblioteca en la cárcel central de hombres en el centro de Los Ángeles.

Según Gordon Philanthropies, los niños son las víctimas silenciosas del encarcelamiento. Uno de cada 28 menores en Estados Unidos tiene a su padre o madre en prisión.

En California, son 856,000 los menores con sus padres tras las rejas.

Es por ello que la organización, junto con agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, les ofrecieron grabadoras y libros para que los pequeños puedan escuchar las voces de sus madres.

“Una persona que nunca le ha leído un libro a sus hijos o sentir que ellos el día de Christmas puedan escuchar tu voz, es una emoción que yo no puedo explicar”, dice Rosa María Chavira, quien lleva 9 años en prisión.

Estas madres encontraron una forma de estar cerca de sus seres queridos a través de este regalo especial.