Madre ve a su recién nacido por FaceTime antes de morir de un ataque cardiaco

Una madre de tres hijos de Whittier, nunca pudo sostener a su bebé recién nacida antes de morir de un ataque cardiaco y complicaciones del coronavirus, dijo su esposo.

Alfonso González dijo que tiene que ser el fuerte de su familia.

Sus dos hijos pequeños han tenido que lidiar con la reciente muerte de su madre, Vanessa.

"Si me rompo, ellos se romperán, ¿sabes a qué me refiero? No puedo…no puedo demostrar eso", dijo González.

Una parte de la larga y trágica historia de Vanessa que todavía le rompe el corazón y lo persigue hasta el día de hoy es que ella nunca sostuvo a su recién nacido.

"Ella nunca pudo sostener a su bebé. Y ella no pudo…verla nunca", explicó.

Vanessa contrajo COVID-19 mientras estaba embarazada. Fue diagnosticada el 4 de noviembre. Su hija debía nacer el 7 de noviembre.

A pesar de su diagnóstico, dio a luz el 9 de noviembre a una niña sana llamada Heaven.

Pero el hospital le prohibió sostener a Heaven, abrazarla o estar cerca de ella.

Luego, cuando González los llevó a su casa en Whittier, todavía era una situación desgarradora.

“Yo estaba como, 'Tenemos que separarlas. Tienes que estar separada. Sé que quieres ver al bebé. ¡Haremos FaceTime! Hablaremos por FaceTime con el bebé", dijo González.

De una habitación a otra en iPhones es la única forma en que vio a su hija. Tan cerca pero tan lejos. No podía esperar hasta que su infección pudiera pasar y finalmente pudiera sostener a Heaven en sus brazos.

Pero no fue así.

Un par de días después, Vanessa tuvo un paro cardiaco y finalmente fue trasladada al Centro Médico de UCLA.

González dijo que los médicos creen que está relacionado con su infección. Permaneció un mes antes de morir. Dejó una niña sana y dos hijos que extrañan mucho a su madre.

González espera que ella esté mirando hacia abajo desde el cielo.

"Ella está diciendo, 'buen trabajo. Buen trabajo. Te veré. Nos vemos pronto', agregó González.

Amigos cercanos y miembros de la iglesia de la pareja han creado una página de GoFundMe para ayudar a González a pagar las facturas mientras lucha con su nueva vida como padre soltero de tres hijos. Había recaudado casi $13,000 el jueves.