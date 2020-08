Madre Latina ayuda a familias que enfrentan pérdida prenatal

A pesar de su dolor, Adeyling Fiallos, una madre que recientemente perdió a su recién nacido, encontró la manera de ayudar a otras de las familias que están pasando por el mismo dolor que ella.

La madre tenía la esperanza de que un milagro salvara a su bebé de los pronósticos de los médicos. "Mi bebé tenía una forma de enanismo que no es compatible con la vida," explicó Fiallos, “lo que significa que sus huesos no iban a crecer lo suficiente, y sus órganos no iban a crecer tampoco por lo de sus huesos."

A las 31 semanas su pequeño llegó al mundo, pero lamentablemente no sobrevivió. "Sage nació vivo, y aunque no lloro, no abrió sus ojos, su corazón latió durante 62 minutos mientras yo lo cargaba en mis manos," dijo la madre.

En medio de su pérdida y dolor, Fiallos comenzó una misión, "comenzé un nuevo pasatiempo, mi nuevo pasatiempo era aprender a hacer velas, de ahí se me ocurrió la idea de donar estas velas, también en honor a mi bebé.”

El hospital en que Fiallos estuvo internada tiene un programa que ella dice que le “ayudó muchísimo” durante su embarazo.

"Tenemos un programa muy completo de pérdida prenatal en St. Joseph, no solamente damos artículos, como la caja de recuerdos, pero también apoyo emocional," dijo Deborah Bolton, una enfermera en el Hospital St. Joseph del condado de Orange que ahora recibe las velas hechas por Fiallos.

"He entregado dos de sus veladoras y las familias que las recibieron me dijeron: "que bello que esta madre piensa en ellos, en su pérdida y en sus bebés," dijo la enfermera.

Fiallos alienta a los padres que están pasando por el mismo dolor que su familia al no sentirse solos. "Siempre hay alguien que te puede apoyar, hay muchos recursos, hay muchas organizaciones y hospitales que proveen ese apoyo."