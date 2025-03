Madre indocumentada planea autodeportarse y dejar atrás a su familia

Miles de inmigrantes indocumentados siguen bajo la lupa de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Mientras el número de deportaciones sigue aumentando, una madre indocumentada del condado de Riverside dice estar tomando control de su futuro: planeando su propia deportación.

La madre mexicana indocumentada, quien llamaremos Rocío por motivos de seguridad, habló con Telemundo 52.

Ella contó que lleva tres décadas viviendo en este país y ha formado una familia, donde todos son ciudadanos americanos, excepto ella. Ahora, ante el temor de ser deportada, ha tomado la decisión de irse del país y dejar atrás a su familia.

“Yo me voy para irme a morir agusto a mi tierra, de no tener solución en mi caso”, dijo.

Con lágrimas en su rostro, la mujer habló sobre una de las decisiones más difíciles que está por tomar, autodeportarse a México.

“Siento el temor, pero me sobrepongo porque sé que si me pongo nerviosa, me voy a adelantar sola. Ya tengo dos meses que no salgo”, dijo.

Rocío contó que nunca logró alcanzar un estatus legal en los casi 30 años que ha vivido en los Estados Unidos por falta de dinero e información. Los procesos migratorios tienen un costo promedio de menos de mil dólares, pero ella dijo que estaba fuera de su alcance.

“No salgo a [hacer] mis compras. No salgo con la misma confianza que antes que salía, pero vivo con ese temor que es algo de ver la policía o camionetas negras. A mí me da temor porque estoy con el temor a ¿qué hora me caí inmigración?”, dijo Rocío.

El esposo de Rocío, quien es ciudadano americano, está jubilado y, según Rocío, el ingreso que ella trae a casa no es suficiente para pagar todos los gastos y mucho menos para comer.

“Mil trescientos, pero de los biles son 1,600. ¿Qué nos queda para comer? De poquito nada más limitado para comer frijoles y a lo retirado un pedazo de carne para poder salir adelante”, contó Rocío.

“Son situaciones muy individuales de cada familia y muy difíciles para nuestra comunidad”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC.

TODEC Legal Center, una organización pro inmigrante del Inland Empire sin fines de lucro, dijo que el caso de Rocío es uno de muchos en el sur de California a causa de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Muchas familias indocumentadas, según TODEC, se han aislado en sus casas por meses por miedo, dejando sus trabajos y la escuela.

“Es el bienestar de la comunidad y aunque uno los aconseja y plática de sus derechos y revisa sus casos por protección, nosotros no podemos críticar a la comunidad por tomar esos pasos”, dijo Gallegos.

Michelle es una de las hijas de Rocío. Ella es nacida en Estados Unidos y hoy teme por el futuro de su familia.

“Me siento triste, enojada, con muchos pensamientos en lo que está pasando hoy”, dijo Michelle, hija de Rocío.

Rocío dijo que aún no tiene fecha para irse del país porque todavía no sabe cuál será su futuro en México. Lo que sí sabe es que su situación se vuelve cada día más difícil por la tensión migratoria.