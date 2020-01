Madre denuncia a escuela por el presunto acoso escolar de su hijo

Una madre de familia denuncia que su hijo de 7 años ha sido una víctima de acoso escolar y que el pequeño se encuentra tan afectado por la situación que decidió sacarlo de esa escuela.

Los presuntos acosos que denuncia la madre, Beatriz Galván, van desde discriminación, hostigamiento, insultos raciales hasta agresiones físicas, por lo que asegura que ante la indiferencia de las autoridades escolares de la primaria James M. Foster, ha tenido que buscar apoyo legal y emocional para su hijo.

“Él llegaba a la casa con rasguños, piquetes de lápices en su brazo, golpes en la cabeza”, dijo Galván de su hijo, Jaden Alejandro.

El pequeño había ingresado a segundo grado el pasado mes de agosto en la primaria de Saugus. Sin embargo, solo asistió durante tres meses ya que, de acuerdo con su madre, el acoso de que ha sido víctima se agudizó hasta llegar a serias agresiones físicas por lo que vio obligada a sacarlo de la escuela.

“Lo golpearon entre muchos y lo patearon en su área privada, y el tenía mucho dolor y estaba llorando. Lo llevé a la emergencia, y si, le hicieron una lesión interna en su lado derecho de su testículo”, dijo la Galván.

Galván señala que en diversas ocasiones intentó buscar el apoyo de las autoridades del plantel, pero asegura que ellos minimizaron las acusaciones e ignoraron sus denuncias.

“La principal dijo, ‘Son niños, ellos juegan en el recreo. Esto pasa’. Le dije, ‘No, esto ya es muy serio’”, dijo Galván.

Desesperada, la madre del menor buscó ayuda profesional. Así fue que una psicóloga le diagnosticó al menor estrés postraumático.

“Camina tapado de su cabecita porque no quiere que nadie lo mire porque en la escuela le decían que él era feo. Le decían, ‘Quítate de la mesa mexicano.’ Le decían, ‘Tú no puedes estar con nosotros porque aquí no más somos puros güeros’”, dijo Galván.

Pero la gota que derramó el vaso, señala la madre del niño, fue cuando la escuela llamó a la psicóloga para pedirle que eliminara dicho diagnóstico del expediente de Jaden Alejandro. Fue entonces que decidió recurrir a un abogado.

Ella afirma que el acoso escolar que ha sufrido su hijo le ha cambiado la vida no solo a él sino a toda su familia.

“Él llora en la noche, le da pesadillas, grita, le da ataques de pánico, y el dice que alguien quiere agarrarlo, que le quieren hacer daño los niños”, dijo Galván.

Ahora prepara una demanda contra la escuela. Mientras tanto su hijo continúa sin ir a la escuela y está tomando clases desde su casa.

Telemundo 52 se puso en contacto con las autoridades de la primaria y del distrito escolar de Saugus para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no han respondido.