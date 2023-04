Madre de víctima mortal de sobredosis de fentanilo lucha por leyes más estrictas en las escuelas

Una madre lucha por el cambio después de perder a su hija por una sobredosis de fentanilo y se dirige a Sacramento para suplicar a los legisladores que hagan más para proteger a los niños.

La madre de Melanie Ramos presentó una demanda contra LAUSD alegando que el distrito escolar sabía sobre el uso de drogas en el campus y no hizo nada para detenerlo. Ahora la madre se prepara para hablar ante la Legislatura de California en apoyo de la Ley de Melanie que tiene como objetivo prevenir las sobredosis de opioides y fentanilo en los jóvenes.

En septiembre, Melanie Ramos, de 15 años, fue encontrada muerta dentro del baño de niñas en la escuela secundaria Helen Bernstein. Se determinó que murió de una sobredosis de fentanilo. Cuando ella no se presentó a almorzar ese día, su familia presentó un informe de personas desaparecidas.

Alrededor de las 9 p.m. El día de la muerte de Ramos, un hombre llamó a la policía después de que su hija no regresara a casa de la escuela, según LAPD. Su padre fue a la escuela secundaria a buscar en el campus y encontró a su hija en el patio con una sobredosis.

La niña pudo decirle a su padre que su amiga también sufría una sobredosis y todavía estaba dentro del baño de la escuela. El hombre encontró a un empleado de la escuela que realizó una búsqueda para encontrar a la amiga de la niña. Cuando entraron a uno de los baños encontraron a la segunda niña inconsciente, era Ramos.

Cuando los primeros en responder llegaron a la escuela, declararon muerto a Ramos. La otra niña fue llevada de urgencia a un hospital y luego fue dada de alta después de recibir tratamiento.

La policía de Apache Junction informo que un niño de 3 años murió después de ingerir al menos una pastilla de fentanilo. La investigación continua y hasta el momento no se ha hecho ningún arresto.

La familia de Ramos dice que el distrito no se movió lo suficientemente rápido. Afirman en una demanda que la escuela sabía sobre el uso de drogas ilegales en el campus y no hizo nada para detenerlo.

Según la policía, creen que las niñas compraron lo que les dijeron que era Percocet, que es un medicamento recetado que contiene oxicodona y paracetamol.

Las chicas compraron la droga en Lexington Park, que está justo al sur de Bernstein High ese mismo día. La policía cree que las pastillas que ingirieron las niñas estaban mezcladas con fentanilo.

También se encontraron dos víctimas de sobredosis adicionales cerca el mismo día, dijo la policía, y se cree que son parte del mismo caso.

Al día siguiente del incidente, el superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, fue a la secundaria Bernstein para reunirse con la familia de Ramos.

"Lexington Park está a dos cuadras de esta escuela", dijo Carvalho. "Lo que significa que Lexington Park está a dos cuadras de literalmente cientos de adolescentes".

Dijo que la niña de 15 años "murió en esta escuela por la frialdad del piso de un baño".

“Ese no debería ser el caso, no en esta escuela. No en ninguna escuela en Los Ángeles o en todo nuestro país”, dijo. “Pero esa es la situación que enfrentamos.

"Para el individuo que aparentemente durante varias semanas ha estado esparciendo dolor, destrucción y ahora la muerte, tenga la seguridad de que vamos a utilizar todo el peso y la fuerza de este sistema escolar, todo el peso de la entidad policial de la ciudad, la (Administración de Control de Drogas), para saber quién es usted, quiénes son las personas detrás de usted. Y traeremos justicia a los padres afligidos en esta escuela y en todas las escuelas de nuestra comunidad".

La policía arrestó a un niño de 15 años bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con la muerte por sobredosis de Ramos.

El niño, estudiante de una escuela chárter independiente ubicada en el mismo campus en Hollywood, también fue acusado de una sobredosis que dejó a la amiga de la niña hospitalizada, dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore. Un niño de 16 años también fue arrestado y reservado bajo sospecha de venta de drogas por supuestamente vender narcóticos a un tercer estudiante en Lexington Park, cerca de la escuela secundaria.