Madre de Upland da a luz en coma después de contraer COVID-19

Es una situación que a veces no termina bien: una futura madre enferma con COVID-19.

En el caso de una futura madre de Upland, su COVID-19 empeoró tanto que dos vidas estuvieron en peligro y se requirieron dos procedimientos de emergencia.

Ahora la nueva madre está en casa con su recién nacido y considera que el resultado es nada menos que un milagro.

Traer a la recién nacida Emery a casa solo fue posible después de una lucha para derrotar a COVID-19.

Yvette Camacho tenía seis meses de embarazo cuando contrajo el virus y necesitaba ser hospitalizada en San Antonio Regional en Upland.

"Los médicos me explicaron que era posible que mi bebé no sobreviviera", dijo Camacho.

Con su caso empeorando, sus médicos organizaron un traslado a Cedars-Sinai para recibir tratamiento con un Ecmo, en esencia, una máquina cardiopulmonar.

"Mis signos vitales disminuyeron y todo sucedió muy rápido", ella dijo.

“Tenía muy poca oxigenación, que es incluso peor cuando estás embarazada porque el bebé depende de la madre”, dijo el doctor Dominic Emerson, MD, cirujano cardiotorácico.

La Dra. Melissa Wong, especialista materna y fetal, realizó la cesárea en la habitación de Camacho allí mismo en la UCI. La unidad de cuidados intensivos neonatales estaba en espera y el equipo de Ecmo del Dr. Emerson listo.

"Mi equipo y yo estábamos literalmente parados afuera, ya vestidos, listos para entrar. En el segundo en que salió el bebé, estábamos adentro", dijo el Dr. Emerson.

Ambos procedimientos fueron un éxito, pero tanto la madre como el bebé necesitaron cuidados intensivos adicionales. Cuando Camacho recuperó la conciencia, no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que sus enfermeras le mostraron fotografías de su bebe.

"Me mostraron fotos de bebés y me dijeron que este es su bebé... Ni siquiera sabía que ya había tenido una cesárea", ella dijo.

Pasarían días más antes de que ella pudiera estar con Emery. La primera introducción llegó a través de FaceTime.

También se enteró de que un amigo con COVID-19 no había sobrevivido.

"Es difícil y es un milagro saber que lo logré con mi bebé", ella agregó.

La Dra. Wong fue a la UCI primero para actualizarla. El hijo del Dr. Wong también fue un bebé prematuro y llegó a las 29 semanas.

"Y luego realmente para hablar con ella como otra madre", dijo el Dr. Wong.

Cuando Camacho se recuperó lo suficiente como para regresar a casa, muchos estaban aliviados, como su familia y también los profesionales médicos que la ayudaron.

"Estar allí para su hijo... significa mucho para mí", dijo el Dr. Emerson.

Tal como estaban las cosas, la bebé Emery requirió más atención neonatal en San Antonio y justo la semana pasada, se reunió con su madre y el resto de su familia en casa.

"Ver que a ambos les va tan bien, estamos increíblemente agradecidos", dijo el Dr. Wong.

