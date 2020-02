Madre de cuatro hijos enfrenta última etapa de proceso de deportación que ha durado 10 años

Una madre del condado de Orange se presentó en las oficinas de inmigración el martes con temor a ser deportada. Ella fue detenida por dejar a sus hijas en un auto por unos minutos para pagar una cuenta de celular hace 10 años, y ahora está en la etapa final de su proceso de deportación. Ahora su preocupación es por sus cuatro hijos.

Fuera de las oficinas se escuchaban gritos de apoyo para Celia Torres, que no pudo dejar de pensar en lo que pasaría una vez que ingresara por las puertas.

"Hemos sufrido bastante, bastante, que no tiene idea”, dijo Torres.

El sufrimiento se debe a la decisión de la novena corte que ordenó su deportación, por eso el martes se presentó en la oficina de inmigración de Santa Ana.

"Estoy dando la cara como siempre, como lo di con el oficial y acá estoy ahora con ellos también”, dijo Torres.

Ella se refiere a lo que sucedió años atrás, cuando una persona llamó a la policía al ver a sus hijas en el carro solas, mientras ella pagaba una cuenta de celular.

"Eso pasó hace 10 años, que una persona se me acercó y dijo que no me moviera porque estaba llamando a la policía. Ahí empezó mi problema", dijo.

Aun cuando estaba acompañada por miembros de la comunidad y la organización “Resilience Orange County”, el abrazo más importante era el de su hijo de 13 años, que con ojos llenos de lágrimas se despidió sin saber si su madre regresaría.

"Ya no los dañen a mis hijos, mis hijos son los que están sufriendo, no yo, son mis hijos que al ver que no tienen su madre, tiempo suficiente”, dijo Torres.

Frente la bandera estadounidense afuera del edificio, los protestantes se tomaban de las manos y rezaban. Torres tiene cuatro hijos, todos estadounidenses, y limpia casas y hoteles. A veces tiene dos empleos para costear los gastos legales.

Veinte minutos después, gritos de alegría la recibieron, y también el abrazo de su hijo que esperaba ansiosamente en verla. Esto no es el final, aun estan viendo que opciones legales tienen para evitar la deportación.

"Ver a mi hijo, es una felicidad, gracias a Dios, que Dios está con nosotros y no nos deja solos”, dijo Torres.

Torres tendrá que repetir el proceso el próximo mes, cuando se presentará en la misma oficina el 31 de marzo.