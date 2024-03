Madre asegura que su hija no fue invitada al baile de su escuela por tener necesidades especiales

Cuando nuestra televidente se dio cuenta de que su hija con necesidades especiales no estaba invitada al baile de su escuela se sintió devastada, pero afortunadamente, la animaron a llamar a Telemundo 52 Responde, y así le pudimos ayudar.

Nos enteramos de este caso horas antes del baile, así que nos movilizamos rápidamente, y afortunadamente, logramos ayudar a que su niña, asistiera a la celebración, pero, ¿qué puede hacer usted si se encuentra en una situación similar?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La sonrisa de Joseline, quien tiene 14 años y padece Síndrome de Down, lo dice todo.

“Fue su primera vez en un baile. Yo me sentí feliz nada más de verla. Yo dije, por fin, se hizo justicia, por decirlo de una forma, porque ella quería ir a su baile”, dijo Erika González, madre de Joseline.

Y es que estuvo a punto de no asistir, porque como asegura Erika, “a mí no me notificaron de la fiesta”.

Erika cuenta que cuando se enteró del baile, fue a la escuela a hablar con el subdirector.

“Yo le dije que quería que Joseline asistiera a la fiesta y me dijo que no se podía, porque no había un adulto que pudiera asistir con ella. Entonces le dije que sí podía asistir con ella y me dijo que no”, agregó la madre.

Debido a que Joseline tiene Síndrome de Down, cuenta Erika, el subdirector le dijo que la música y las luces podrían molestarle, pero ella le aseguró que si le permitía quedarse a cuidar a su hija, y no respondía bien, podía llevársela a casa. Aun así, dice, el subdirector le negó el permiso.

“Tenía sentimientos encontrados, me sentía enojada, triste, tenía coraje. Me sentí discriminada, porque yo dije, ¿es posible que le hagan esto a mi niña nada más por tener una discapacidad?”, dijo Erika y agregó, “me da sentimiento porque en su momento pues sí fue discriminación lo que ellos hicieron. Y pues no es justo porque pues ella tiene un problema, ella no decidió nacer así”.

Dice que cuando aún faltaban tres días para el baile, llamó a las oficinas del distrito.

“Me dijeron que me iban a buscar a una persona que agarrara mi caso y me iban a llamar al día siguiente, y pues no me llamaron”, dijo.

Erika cuenta que ya se había resignado, pero una amiga la animó a no quedarse de brazos cruzados.

“Dije, ¿sabes qué? Tienes razón, yo tengo que alzar la voz por mi hija, si no la alzo yo, ¿quién la va a alzar por ella?”, dijo Erika.

Fue así que, la mañana del baile, Erika habló con Telemundo 52 Responde y de inmediato enviamos al director de la escuela y al distrito mensajes para pedir una explicación. Además orientamos a Erika sobre cómo elevar su queja, y eso hizo.

“Me comuniqué con el director y él fue el que me dijo que, si yo hubiera hablado directamente con él desde un principio, esto no hubiera pasado. Entonces yo le dije lo que el subdirector me dijo, que no podía asistir Joseline y yo tampoco. Y él me dijo que sí, que yo podía asistir”, dijo Erika.

Y así fue que Joseline pudo ir a su baile con su mamá. Tras la resolución, pedimos al director de la escuela una declaración, pero no recibimos respuesta. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles nos envió un comunicado, donde expresó:

“Proveer a todos los estudiantes la oportunidad de participar en actividades escolares y ofrecerles el apoyo requerido sigue siendo nuestra principal prioridad. LAUSD proporciona diversos apoyos y recursos a través de la división de educación especial en la página lausd.org/sped”.

Además, ofrecieron a las familias que necesiten apoyo u orientación el número de emergencia (213) 241 6801.

Por su parte, tras lo vivido, Erika tiene un mensaje para otros padres:

“Alcen la voz por sus hijos. Si no la alza uno como padre, las cosas van a ser iguales, va a haber mucha discriminación, va a haber maltrato hacia ellos, entonces uno tiene que alzar la voz por ellos, porque pues ellos son personas especiales”, dijo.

Efectivamente Erika, si a usted como padre algo no le parece correcto o no entiende por qué se le está negando un derecho a sus hijos en su escuela, no se quede callado, ni acepte la primera respuesta que le den si no la considera justa. Siempre hay niveles más altos de autoridad a los que puede apelar. Y también, como usted lo sabe, puede contar con nosotros para apoyarlo.