Alcaldía de Los Ángeles se iluminará en rojo en honor a las víctimas de DUI

El Ayuntamiento de Los Ángeles se iluminará en rojo la noche del viernes en honor y memoria de las víctimas de conducir ebrio y drogado en relación con el inicio de la 36ª campaña anual “Tie One On for Safety” de Mothers Against Drunk Driving (MAAD).

Esta será la primera vez que el Ayuntamiento de Los Ángeles se ilumine en rojo en memoria de las víctimas que conducían ebrias o drogadas o que han muerto a causa de conductores bajo la influencia, según Patricia Rillera, directora ejecutiva estatal de MADD.

El evento incluirá una vigilia con velas, de 4:45 a 6 p.m., para marcar el inicio de la campaña, el programa de concientización pública y conductor designado de más larga duración de MADD.

La campaña destaca los esfuerzos para salvar vidas durante una de las épocas más peligrosas del año en las carreteras del país: la temporada navideña entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo.

En la víspera de Acción de Gracias, desde las 6 p.m., hasta la víspera de Año Nuevo en 2020, hubo 1133 muertes por conducir ebrio en todo el país, lo que representa el 30% de todas las muertes por accidentes de tránsito, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La campaña pide a los conductores que aten un listón rojo o coloquen imanes o calcomanías de listón rojo, en su automóvil como un recordatorio para designar siempre a un conductor que no beba. Su nombre proviene de cuando la gente usaba la frase "emborracharse" como jerga para referirse al consumo de alcohol.