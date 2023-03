Conductor de viaje compartido muere baleado por pasajeros en Lynwood 

Un conductor de viaje compartido fue asesinado a tiros en un estacionamiento de un 7-Eleven en Lynwood, la madrugada del viernes, por pasajeros que abandonaron el lugar en su automóvil.

El conductor fue encontrado muerto, alrededor de la 1:30 a.m., afuera de la tienda en la cuadra 2800 de Imperial Highway. Los agentes dijeron que parecía haber habido una pelea entre el conductor y dos pasajeros antes del tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El conductor recogió a los dos hombres y los llevó al 7-Eleven, dijeron los agentes.

"En ese momento, le dispararon, heridas de bala en la parte superior del cuerpo", dijo el teniente del alguacil del condado de Los Ángeles, Michael Modica.

Los atacantes se fueron en el automóvil del conductor, que fue encontrado en un vecindario cercano.

No se reportaron arrestos. Las descripciones detalladas de los atacantes no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.