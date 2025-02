Luka Dončić podría debutar con los Lakers este fin de semana, dice entrenador JJ Redick

Dončić participó en su primera práctica con los Lakers desde que se unió al equipo en un sorprendente canje con Dallas el fin de semana pasado. La superestrella eslovena no había jugado para los Mavericks desde que se lesionó la pantorrilla izquierda el día de Navidad.

Dončić no jugará cuando los Lakers inicien una serie de tres juegos en casa contra los Golden State Warriors el jueves por la noche, pero el campeón de anotaciones de la NBA de la temporada pasada tiene buenas posibilidades de regresar cuando los Lakers reciban a los Indiana Pacers el sábado o al Utah Jazz el lunes por la noche.

"Estamos evaluando la situación día a día", dijo Redick. “Esperamos tenerlo de vuelta en los próximos partidos. Hoy solo hemos tenido una práctica sin contacto, pero hemos trabajado bien durante unos 45 minutos y tendrá un partido en el que se mantendrá en forma en algún momento de los próximos dos días. Tendrá más oportunidades de jugar al baloncesto en directo y luego tomaremos una decisión el sábado. Si no es el sábado, con suerte será el lunes. (Pero) esas decisiones se tomarán el sábado”.

Los locutores de la NBA estaban atentos: poco después de que Redick hablara, ESPN anunció que televisaría el partido Pacers-Lakers el sábado, adelantando un partido Jazz-Suns.

Dončić observó desde el banquillo en el Intuit Dome el martes por la noche mientras LeBron James lideraba una paliza de 122-97 a los Clippers para la novena victoria de los Lakers en 11 partidos.

James todavía está tratando de asimilar el traspaso de Anthony Davis, su amigo cercano y compañero de equipo durante 5 años y medio, pero ya parecía entusiasmado por formar una nueva sociedad con Dončić, su jugador favorito de la NBA.

Dončić participó en un trabajo de 5 contra 5 en su primera práctica de los Lakers. Terminó el entrenamiento en la cancha charlando con Redick, James, el entrenador asistente Scott Brooks y el delantero Dorian Finney-Smith, quien fue compañero de equipo de Dončić en Dallas durante 4 temporadas y media. Finney-Smith se unió a los Lakers poco después de Navidad en un intercambio con Brooklyn.

"Aunque no me gusta cómo sucedieron las cosas, siento que definitivamente debería haber recibido ese dinero, pero estoy feliz de que ahora esté de mi lado", dijo Finney-Smith.

Finney-Smith también se rió de las preocupaciones reportadas de los Mavs sobre el acondicionamiento y el peso de Dončić.

“Lo conozco y él quiere jugar todo el partido”, dijo Finney-Smith. “Creo que jugó 40 minutos cada partido en los últimos playoffs. Eso es algo que tiene LD. Él quiere jugar. No me fijo en el ruido. Me fijo en su producción. Si estoy logrando ese tipo de números, tal vez debería pesar 270 (libras)”.

Cuando Dončić vuelva a la cancha, Redick no cree que tenga muchos problemas para adaptarse a jugar junto a James en los esquemas de los Lakers en ambos extremos.

“La mayor curva de aprendizaje es simplemente el lenguaje”, dijo Redick. “Él sabe de baloncesto. Lo sabe a un alto nivel. Usamos muchos de los conceptos que usó en Dallas, que muchos equipos usan. No hemos reinventado la rueda ni nada. Estamos en la tendencia de jugar un baloncesto ofensivo muy inteligente, y luego agregas a Luka, que es una supercomputadora en la cancha, que puede verlo todo y ha visto cada cobertura, cada defensa, agrega otra capa con seguridad".