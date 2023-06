Luego de 2 décadas, identifican a víctima de homicidio en Redondo Beach

Luego de más de dos décadas, la policía ha identificado a una mujer quien fue hallada muerta en Redondo Beach.

Utilizando el método de genealogía genética, los investigadores determinaron que los restos encontrados el 20 de agosto del 2001, durante construcción en la cuadra 1600 de la calle Wallacott, son los de Catherine Parker-Johnson, dijo el teniente de la Policía de Redondo Beach, Jeff Mendence, en un comunicado el viernes.

La unidad de casos sin resolver del departamento reabrió el caso en el 2019, y trabajó con el grupo sin fines de lucro DNA Doe Project, una organización que usa la genealogía genética para identificar a personas fallecidas. El grupo formó un perfil genético de Parker-Johnson usando ADN encontrado en donde fue descubierto su cuerpo, Mendence dijo.

Los restos fueron provisionalmente identificados en marzo de este año, luego de una comparación de ADN con dos mujeres quienes después fueron identificadas como la hija y hermana de la víctima, según Mendence.

Basado en búsquedas de bases de datos policiales y de otras fuentes, investigadores determinaron que Parker-Johnson no fue reportada como desaparecida, y que perdió contacto con su familia en mayo del 1981. El último récord de cualquier contacto con ella fue en agosto 31 de 1981, en Lennox.

La Oficina de Investigación de Tennessee, en marzo 27, 2023, envió una muestra de ADN que había colectado al Departamento de Justicia de California, para comparar su muestra con una muestra de la escena del crimen. En abril 30, el departamento de justicia confirmó la coincidencia de ADN e identificó a Parker-Johnson, Mendence dijo.

La genealogía genética es un método que usa los resultados de exámenes de ADN, además de métodos genealógicos tradicionales, para crear perfiles de historiales familiares y establecer relaciones biológicas entre individuos. Se ha utilizado cada vez más para solucionar casos sin resolver, como el del “Niño en la caja,” Joseph Augustus Zarelli, quien por fin fue identificado el año pasado, luego de haber sido encontrado desnutrido y severamente golpeado dentro de una caja en Filadelfia en 1957.

El Departamento de Policía de Redondo Beach programó una conferencia de prensa para el lunes a las 10 a.m., en donde las autoridades pedirán ayuda del público y darán más detalles sobre la matanza de Parker-Johnson.

Se pide que cualquier persona con información sobre la víctima contacte a los investigadores John Skipper o Rick Petersen marcando el 310-379-2477, extensión 2714, texteando el 310-937-6675 o mandando un correo electrónico a janedoe2001@redondo.org.

