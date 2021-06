Luchó hasta conseguir el reembolso de una multa que no le correspondía

Una televidente de Telemundo 52 ya estaba cansada de recibir multas que asegura, no le correspondían, y al no conseguir que le cancelaran la deuda, se comunicó con el equipo de Telemundo 52 Responde.

María Kinawy dijo que en el pasado, había pagado otra multa similar, para evitarse problemas, pero en esta ocasión, luego de pagarla, decidió llamar a Telemundo 52 Responde y lograron que revisaran y corrigieran el error.

Hace unos meses, Kinawy recibió una notificación por correo, que la sorprendió. Era una multa que no recordaba, así que, llamó a la ciudad de Los Ángeles a hacer preguntas.

“¿Cuándo me pusieron ese ‘ticket’?, porque nunca lo mire en el carro? Ellos me dijeron desde agosto. Pues, en agosto me habría dado cuenta, porque luego los pago”, dijo Kiwany.

Le aseguraron que investigarían, pero cuando volvió a llamar, la respuesta fue contundente.

“Lo tiene que pagar, porque si se lo mandaron a usted, y se lo dieron en agosto”, dijo.

Indignada, Kiwany dijo que fue tres veces a la dirección que aparecía en su multa de $211, pero el domicilio, con ese número, no aparecía, y aunque decidió pagar pues, necesitaba renovar sus placas, se quedó muy incómoda, ya que años atrás, le sucedió lo mismo.

“No puedo estar pasando todo el tiempo lo mismo que me estén dando infracciones sin que yo los haya mirado. Me dijeron, ‘pues no podemos hacer nada, va a tener que ir a corte señora’”, contó Kiwany.

Enojada, tomó una decisión.

“En vez de ir a la corte, llamé al canal 52, dije, y sé que ellos me van a ayudar”, dijo.

Cuando se comunicó con el departamento de Telemundo 52 Responde, solicitaron a la ciudad de Los Ángeles reevaluar el caso, y poco después le llamaron a Kinawy para decirle que cancelarían su multa, y le reembolsarían sus $211.

“Me dijeron, ay señora, sabemos que cometimos un error, y yo le dije a la señora, no, yo sé muy bien queno es ningún error, porque ya lo hicieron una vez conmigo”, agregó Kiwany.

Satisfecha de haber resuelto su caso, Kiwany recomendó a otros en su situación, que no se queden de brazos cruzados.

“Muchas personas no quieren perder su tiempo, pero yo dije, esta vez, no me importa perder el tiempo, pero si lo voy a hacer”, dijo.

Efectivamente, si usted no adeuda una multa, puede apelar la decisión, ya que cada ciudad tiene un proceso formal para hacerlo.