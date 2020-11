‘Luchan por existir’: el drama de comunidad transgénero ante el rechazo de la sociedad

Una mujer transgénero fue víctima de un brutal ataque en el Parque MacArthur el pasado mes de octubre, pasando a engrosar la lista de crímenes de odio que sigue en aumento, según el FBI.

Daniela caminaba rumbo a su hogar cuando decidió tomar un descanso en ese conocido parque del centro de Los Ángeles. Y, aunque vio a varias personas que se acercaban, nunca imaginó que tenían la intención de asesinarla.

De acuerdo con Daniela, uno de ellos la jaló por el cabello, y comenzaron a apuñalarla, profiriendo mensajes de odio hacia ella. En total, recibió 16 puñaladas, en varias partes del cuerpo, incluyendo el cuello.

“En mi angustia, decía, ‘Dios perdóname por todo lo que he hecho pero no me quiero morir’”.

Los criminales la abandonaron a su suerte, dejándola por muerta. Sin embargo, Daniela sobrevivió. Fue sometida a varias cirugías pero las secuelas aún continúan.

“Me veo en el espejo y veo las cicatrices, se me salen las lágrimas”, dice Daniela, a quien el miedo aún la persigue y ha borrado la sonrisa que una vez adornaba su rostro. “No duermo. Cierro los ojos y se me viene a la mente todo”.

Los autores del hecho fueron arrestados. Sin embargo, casos como el de Daniela no son algo aislado. El año 2020 ha sido el más violento y mortífero para esta comunidad.

“Ya llevamos al menos unas 30 personas transgénero que han sido violentadas y han llegado hasta la muerte en todo el país”, senala Khloe Rios Wyatt, directora ejecutiva de Alianza Translatinx

Organizaciones que defienden los derechos de esta comunidad están en constante campaña para crear conciencia sobre su necesidad de ser incluidos en la sociedad sin prejuicio alguno.

“[Necesitamos hacer] concientización”, destaca Bamby Salcedo, Presidenta de la Coalición Translatina. “Que que como personas trans, somos seres humanos, pertenecemos a esta sociedad, y falta mucha educación dentro de nuestras familias”.

A pesar de esa terrible experiencia, Daniela espera que su sufrimiento no quede en vano.

“Estoy viva y aquí estoy luchando”, dice Daniela.

Grupos de apoyo en el sur de California