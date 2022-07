Lucha por su vida hombre que recibió disparo en la cabeza en un 7-Eleven de Riverside

La policía de Riverside ha confirmado que el sospechoso buscado en varios tiroteos de las tiendas 7-Eleven en el sur de California el 11 de julio es el mismo involucrado en la investigación del tiroteo. Un padre de tres hijos recibió un disparo en la cabeza en un 7-Eleven de Riverside, y su hija dijo que es un hombre fuerte.

Kaya Harrel dijo que su padre, Jason Harrel, probablemente entró en la tienda de conveniencia en La Sierra Avenue en la esquina de Norwood Avenue porque está cerca de la casa de su novia.

Ella también cree que pudo haber estado tratando de ayudar al empleado que estaba siendo asaltado.

"Mi papá es un luchador, así que si alguien va a salir adelante, tengo plena fe en que será mi papá", dijo.

El hombre de 46 años lucha por su vida después de recibir un disparo en la cabeza durante un robo.

“Ese fue definitivamente el peor día de toda mi vida. No quisiera que nadie tuviera que ver a su padre así", dijo Kaya.

Dos personas murieron en estos incidentes en dos ciudades del sur de California.

Jason era un cliente habitual, y Kaya cree que pudo haber ido a comprar cigarrillos alrededor de la 1:50 a. m. el lunes cuando ocurría el robo.

Ella y otros miembros de la familia, incluidos su hermano de 20 años y su hermana de 8 años, han estado rezando para que él se recupere de alguna manera.

"Simplemente, no puedo pensar que no podré volver a hablar con él. Me enferma", dijo. "Estoy sentada aquí pensando que un día se suponía que me acompañaría por el pasillo, o sería como un abuelo. Si no lo logra, nunca podrá experimentar a mis hijos".

Kaya dice que su padre tiene un increíble sentido del humor y siempre es el alma de la fiesta.

Ella también dice que él se preocupa profundamente por los demás, y aunque no sabe exactamente por qué le dispararon a su padre, cree que pudo haber estado tratando de ayudar al empleado.

“Si él entraba en este tipo de situación y veía que alguien estaba a punta de pistola o que algo estaba pasando, mi papá trataría de detenerlo. Intentaría meterse en el medio o preguntar qué estaba pasando”, dijo.

Los investigadores de la policía de Riverside dicen que el hombre que supuestamente le disparó a Jason parece ser el mismo que fue acusado de robar varios otros 7-Eleven, incluidos los de Brea y Santa Ana, donde dos personas fueron asesinadas a tiros la madrugada del lunes.

Mientras Kaya continúa esperando que su padre sobreviva, también tiene un poderoso mensaje para el tirador.

"No puedes ir por ahí matando gente pensando que está bien. Esto no es un videojuego, es enfermizo", dijo.

Kaya dice que su padre ha podido apretarle la mano.

Ella espera que sea una señal de que él podría recuperarse de su lesión.

La policía de Upland dice que el hombre capturado en una foto de vigilancia robó un 7-Eleven alrededor de las 12:35 a. m. en la esquina de West Arrow Route y Monte Vista. Ninguno fue herido. El sospechoso del robo de Upland parece ser la misma persona que la policía de Brea también está buscando.