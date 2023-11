Luces festivas ya iluminan el sur de California. Mira aquí la lista

Las luces navideñas son una tradición de larga data. En 1884, el ingeniero y empresario Edward Hibberd Johnson “conectó a mano 80 bombillas rojas, blancas y azules y las unió a su alrededor”, creando un espectáculo imperdible, según la revista Smithsonian.

Desde entonces, las decoraciones luminosas se han asociado comúnmente con las fiestas. Mientras algunos esperan hasta diciembre para desenredar sus luces navideñas, otros no. Los Ángeles organiza varios eventos luminosos y otras actividades relacionadas con las fiestas navideñas durante el mes de noviembre.

Desplaza para abajo para ver la lista:

The Grove: The Grove ha estado presentando festividades navideñas gratuitas desde el 13 de noviembre. También hay varias festividades a lo largo de fin de mes. Las nevadas nocturnas se producirán hasta el 31 de diciembre, de 7 a 8 p. m. Estas fechas y horarios excluyen el Día de Acción de Gracias. El Taller de Papá Noel se llevará a cabo del 20 de noviembre al 24 de diciembre y se requieren reservaciones antes de asistir. El Grove está ubicado en 189 The Grove Dr., Los Ángeles, CA 90036.

Lightscape: El Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles está organizando un recorrido por un paisaje de luces inmersivo desde ahora hasta el 2 de enero de 2024. El paisaje presenta luces coloridas e instalaciones artísticas, así como camiones de comida y un bar. Las entradas se pueden comprar en línea o en grupo, el boleto de estacionamiento también se puede comprar en línea. El paisaje está ubicado en 301 North Baldwin Ave., Arcadia, CA, 91007.

Octava Ceremonia Anual de Encendido de Árboles: Union Station organizará su ceremonia anual de encendido de árboles el 20 de noviembre de 6 p.m. a 8:30 p. m. El evento contará con presentaciones en vivo del Mariachi Los Servidores y The Beverly Belles. También habrá comida como chocolate caliente y golosinas, además una oportunidad para tomar fotografías con Santa Claus y actividades artísticas. El evento en sí es gratuito. Sin embargo, el estacionamiento cuesta entre $8 y $16. La ceremonia se llevará a cabo en el Patio Sur ubicado en 800 N. Alameda St., Los Ángeles, CA 90012.

Los Angeles Holiday Road: Holiday Road es una experiencia inmersiva que presenta grandes instalaciones navideñas de Papá Noel, duendes y bastones de caramelo. La carretera se abrirá el 24 de noviembre de 5 a 9:30 p.m. y requerirá un boleto de entrada. Los precios varían según el día. Otros beneficios incluyen camiones de comida, un bar y varios baños públicos. La carretera está ubicada en King Gillette Ranch en 26800 West Mulholland Hwy., Calabasas, CA 91302 y se llevará a cabo hasta el 27 de diciembre.

Paseo en tren con luces navideñas: Griffith Park abrirá su viaje en tren con temática navideña el 24 de noviembre por $7. El viaje en tren al aire libre tiene una duración de unos 10 minutos y cuenta con numerosas luces, ideal para tomar fotografías con amigos y familiares. El parque está abierto de lunes a jueves de 5 a 8 p.m. y de viernes a domingo de 5 a 9 p.m. Las luces en sí estarán en exhibición hasta el 7 de enero de 2024.

Ceremonia de iluminación del árbol del condado de Los Ángeles: el Music Center organizará una ceremonia de iluminación del árbol el 27 de noviembre de 2023. El árbol estará en exhibición para todos, de forma gratuita, en Jerry Moss Plaza de 5 a 8 p.m. El evento en sí contará con un mercado con vendedores locales, actividades artísticas, música en vivo y comida de Los Angelitos Bakery. La plaza está ubicada en 135 N. Grand Ave. Los Ángeles, CA 90012.