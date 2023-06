Lotería de California advierte cuidado al comprar boletos a través de aplicaciones

La Lotería de California advierte a los clientes sobre la compra de boletos de lotería en línea o a través de una aplicación, diciendo que la única forma segura de jugar cualquier juego de lotería de California es comprar su boleto en persona.

Lisa Finch de El Segundo dijo que se inspiró para comprar boletos de lotería cuando el premio mayor de Mega Millions subió a mil millones de dólares el año pasado.

Entonces, dijo que fue a la popular aplicación Mido Lotto y compró un boleto.

“Puse un par de dólares y luego me olvidé de eso por un tiempo”, dijo Finch.

Resulta que Finch ganó más de $9,000 después de acertar varios números en el sorteo del 29 de julio de 2022 y dijo que se comunicó con Mido Lotto.

“Hice todo mi papeleo. Recibí un correo electrónico de ellos. Por favor, danos tu W9, tu información bancaria. Te enviaremos el dinero’. Estoy pensando, ‘Genial, gran Navidad por delante para mí’”, dijo Finch. “Estoy enviando un correo electrónico. Estoy llamando. Dijeron de 12 a 14 semanas, dependiendo”, agregó.

Tomó algún tiempo, pero dijo que recibió una suma global, menos impuestos, depositada en su cuenta bancaria de Mido Lotto.

Finch dijo que, durante todo el proceso, nunca recibió un boleto físico y que todas sus transacciones se realizaron en línea.

La lotería de California dice que eso podría ser un problema.

Carolyn Becker, vocera de la Lotería de California, dijo que si bien algunos estados permiten algún tipo de transacciones de lotería en línea, en este momento en California, la forma de asegurarse de ganar es comprar un boleto físico en una ubicación física contratada y no en línea o a través de una aplicación.

“Simplemente, están poniendo su dinero en riesgo y, francamente, su ganancia, cierto, su ganancia potencial. Entonces decimos que la única forma segura de jugar cualquiera de nuestros juegos de lotería de California es comprar su boleto en persona en uno de esos 23,000 lugares”, dijo.

“No existe una regulación vigente, por lo que es un problema de supervisión”, agregó Becker.

Mido Lotto, la aplicación que Finch usó para comprar su boleto de lotería, dice que compran boletos en nombre de otras personas, como cuando llamas a un amigo para que te compre un boleto de lotería o juegas como parte de un grupo de oficinas.

En un correo electrónico, un portavoz de la compañía le dijo al equipo de investigación de nuestra estación hermana I-Team de NBC4: “… Mido Lotto no vende boletos de lotería, al igual que DoorDash y UberEats no venden comida. No hay prohibiciones para los proveedores de mensajería de la Lotería en CA...”

La compañía agregó: “No existe una prohibición legal sobre nuestros servicios, pero al mismo tiempo, CA Lottery no tiene una autorización expresa para ofrecer estos servicios y, por lo tanto, no puede autorizar o respaldar lo que hacemos y no tenemos una afiliación formal con ellos. Damos la bienvenida a la adopción de una mayor supervisión para dar a la Lotería una mayor visibilidad de nuestras operaciones y una mayor seguridad para nuestros clientes”.

Becker le dijo al I-Team que la Lotería de California hasta ahora no ha tenido que negar las ganancias de alguien por un boleto comprado en línea.

“Afortunadamente, no ha sido probado. No hemos tenido que tomar esa desafortunada decisión de invalidar una ganancia de más de $1 millón de dólares debido a una transacción en línea. Pero habrá un día en que podría suceder”, dijo Becker.

Según la ley de California, los nombres de los ganadores de la lotería deben hacerse públicos.

El I-Team obtuvo los nombres de las personas que ganaron la misma cantidad de dinero que ganó Finch en ese día de sorteo en particular. Su nombre no aparece entre las 55 personas enumeradas.

La Lotería de California señala, según sus reglamentos: "un boleto ganador no puede ser reclamado por otra persona que no sea el ganador, y el ganador debe ser una persona física (es decir, no una empresa ni otra entidad)".

No está claro quién realmente reclamó el premio de Finch, y Mido Lotto no se lo dijo al I-Team.

Mido Lotto explicó que, en general, su proceso consiste en enviar el boleto físico y el formulario de reclamo a la lotería, con las debidas garantías para que los ganadores reciban el pago correcto.

El I-Team le preguntó a Mido Lotto cómo reclaman las ganancias para sus clientes. Un portavoz de la compañía dijo en un correo electrónico: “... hemos trabajado con bufetes de abogados externos reconocidos a nivel nacional para redactar opiniones legales que usamos como base para nuestros procesos comerciales y que definen claramente los diversos pasos que estamos legalmente autorizados a tomar. con respecto a reclamar premios y pagar a nuestros clientes finales, que puede variar según el caso”.

Por ahora, la Lotería de California insiste, según Baker, en que “la única forma segura para que nuestros jugadores jueguen y ganen es comprar sus boletos en persona”.

