Los trastornos alimentarios aumentan durante la pandemia de COVID-19

La pandemia ha provocado un aumento de todo tipo de estrés emocional y también ha provocado un aumento en los trastornos alimentarios, con más personas que buscan formas de afrontar el aislamiento.

“Me vi deslizándome y quería obtener ayuda, así que comencé a llamar a los centros de tratamiento”, compartió Rachael Farrokh, una paciente con trastorno alimentario.

Farrokh, una mujer de 43 años del condado de Orange, ha estado luchando contra un trastorno alimentario durante 17 años. Después de sufrir abuso cuando tenía poco más de 20 años, comenzó a morirse de hambre como una forma de recuperar el control de su vida.

Nuestra estación hermana NBC4 habló por primera vez con Farrokh en 2015, cuando estaba recaudando dinero para el tratamiento. Ella progresó a lo largo de los años, pero cuando llegó la pandemia, volvió a hábitos poco saludables.

“Especialmente durante la pandemia, dado que todos estamos fuera de control, los sentimientos a los que nos dirigimos, o a los que suelo ir, son los alimentos -- lo que puedo controlar”.

Farrokh es uno de los casi 30 millones de estadounidenses que padecen un trastorno alimentario. Si bien la mayoría son mujeres, aproximadamente un tercio de ellas son hombres.

La Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación dice que durante la pandemia han visto un aumento del 41% en las llamadas a su línea de ayuda por parte de personas que se mueren de hambre o se atraviesan por atracones y purgan los alimentos almacenados.

Algunos de los pacientes dicen que la escasez de alimentos al comienzo de la pandemia fue particularmente desencadenante.

"Este fue otro factor de estrés que hizo que las cosas fueran un desafío para las personas que intentaban navegar por las habilidades para hacer frente a los alimentos y una buena relación con su cuerpo y con la comida", dijo Lauren Smolar, directora de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación.

Muchos centros de tratamiento como Keystone en Los Ángeles expandieron sus servicios de soporte en línea durante el cierre.

"Al principio, había una 'cuarentena 20', y decían que bajáramos de peso, y toda esa presión no ayuda cuando alguien está luchando con un trastorno alimentario", señaló Tamara Baghdassarian, fundadora del Centro de Tratamiento Keystone.

Farrokh ahora está recibiendo el apoyo que necesita a través de tratamientos ambulatorios y grupos de apoyo en línea.

“No es algo en lo que debas viajar solo. Es algo que necesitas apoyo y para lo que necesitas esa comunidad", dijo.

Los expertos dicen que si usted o alguien que conoce ha desarrollado una relación poco saludable con la comida, puede llamar a la línea de ayuda nacional para trastornos alimentarios al 1-800-931-2237.

