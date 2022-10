Los inquilinos de un edificio de viviendas de bajos ingresos denuncian las malas condiciones de vida

Los inquilinos describen las condiciones en un edificio de viviendas de bajos ingresos en San Bernardino como "sucias".

La ciudad ahora está tomando medidas contra el propietario, pero los propietarios dicen que no es su culpa. Cientos de personas ahora se ven obligadas a encontrar un nuevo hogar.

Jeffrey Young es el administrador residente de la propiedad de lo que solía ser el dormitorio de la ahora cerrada American Sports University en San Bernardino.

Dice que hace unos tres años estaba lleno de estudiantes internacionales y que el edificio estaba impecable.

"El golpe de COVID-19, por lo que todos regresaron a sus países", dijo Young.

Young dice que los dueños de la propiedad convirtieron las habitaciones en viviendas para personas de bajos ingresos cobrando a los inquilinos alrededor de $600 al mes.

“Individuos que salían de hoteles durmiendo en sus autos y parques”, dijo Young.

Desde entonces, algunos inquilinos dicen que el edificio se ha convertido en un barrio marginal.

"Con las cucarachas y el moho, todo ha ido de mal en peor aquí", dijo Lisa Torres Mandivil, una inquilina.

Young culpa de las condiciones deplorables a algunos de los inquilinos que, según él, han estado destruyendo la propiedad. Estima que alrededor del 60% se niega a pagar el alquiler.

"En un momento alguien rompió los rociadores contra incendios que dañaron todos los pisos del edificio", dijo Young.

Hace meses, los funcionarios de la ciudad dicen que se enteraron de las condiciones y comenzaron a presionar a los propietarios, Fox Property Holdings, para que hicieran las reparaciones necesarias.

"Los rociadores contra incendios no funcionan, las alarmas contra incendios no funcionan y algunas de las salidas de emergencia estaban cerradas", dijo Young.

El oficial de información pública de la ciudad, Jeffrey Kraus, también dice que el edificio no está permitido para el uso de apartamentos.

“Estas habitaciones no tienen cocinas, no tienen baños que funcionen, algunas ni siquiera tienen electricidad y están pasando cables de extensión de una unidad a otra para tener energía”, dijo Kraus.

La semana pasada, un juez ordenó a los propietarios pagar la reubicación de los inquilinos para que puedan desalojar la propiedad.

La ciudad también está ayudando a los inquilinos a encontrar nuevas viviendas y Kraus dice que están buscando ramificaciones legales contra Fox Property Holdings.

Un portavoz de la empresa no quiso hablar frente a la cámara.

Por teléfono, afirmó que la compañía tiene un permiso y también quiere que los inquilinos se vayan para que el edificio pueda ser renovado.

Una mujer llamada Jessica le mostró a NBC4 su habitación y dice que ha sido una buena inquilina. Ahora está preocupada por encontrar una vivienda asequible con sus ingresos muy limitados.

"Duele, duele mucho, es muy duro", dijo Jessica. "Tengo que trabajar todos los días para asegurarme de que puedo cuidar de mí mismo. Me mantengo a mí mismo, realmente no tengo a nadie en quien apoyarme, así que me pone en un lugar muy, muy difícil".

Los inquilinos esperan obtener más respuestas sobre su futuro el miércoles a las 4 pm durante una reunión comunitaria en la Iglesia Metodista Unida New Beginnings.