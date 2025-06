Los Dodgers retrasan anuncio de sus planes para ayudar a comunidades inmigrantes

La organización de los Dodgers de Los Ángeles anunció el jueves que retrasará el anuncio de sus planes para ayudar a las comunidades inmigrantes afectadas por las redadas de ICE en toda la ciudad.

El equipo informó a nuestra cadena hermana NBC4 que retrasa el anuncio debido a los eventos ocurridos más temprano ese mismo día.

Oficiales municpales y miembros de la comunidad se acercaron al lugar para exigir explicaciones por esta medida.

El jueves por la mañana se les negó la entrada a agentes federales tras solicitar acceso a los estacionamientos del Dodger Stadium, donde un grupo se reunió en la entrada para protestar contra las recientes operaciones de control de inmigración en Los Ángeles.

Se esperaba que los Dodgers, que reciben a los Padres de San Diego el jueves por la noche, anunciaran una nueva iniciativa para ayudar a las comunidades inmigrantes afectadas por la reciente ofensiva federal.

Los detalles sobre los planes no estuvieron disponibles de inmediato.

El equipo recibió críticas de la afición después de que el equipo angelino no se pronunciara sobre las redadas y las protestas de inmigración. Las críticas no hicieron más que aumentar después de que Vanessa Hernández, conocida artísticamente como "Nezza", cantara el himno nacional en español, a pesar de que un portavoz del equipo le había dicho que no lo hiciera, frente a un estadio lleno de Dodgers.

Los Dodgers emitieron un comunicado, no para condenar ni apoyar la protesta, sino para aclarar que a Nezza no se le prohibió la entrada al estadio, contrariamente a su sugerencia.

"No hubo consecuencias ni resentimientos por parte de los Dodgers con respecto a su actuación", decía el comunicado. "No se le pidió que se fuera. Estaríamos encantados de tenerla de vuelta".

La franquicia, con profundos vínculos con la comunidad latina, es una de las 12 principales franquicias deportivas profesionales de Los Ángeles, dos de las cuales han emitido declaraciones públicas sobre las redadas de ICE y las protestas en la ciudad, con una vasta y diversa población inmigrante y una base de aficionados al deporte. El Angel City FC y el LAFC emitieron comunicados a principios de junio, tras una serie de operativos de inmigración en el área de Los Ángeles.