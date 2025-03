Los Dodgers extienden contrato de 4 años al manager Dave Roberts

Los actuales campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, han pasado la temporada baja armando la versión de béisbol de los Vengadores. El roster más formidable del béisbol ahora contiene cuatro ex MVP, incluido un MVP tres veces unánime y ganador del premio actual, así como dos ex ganadores del premio Cy Young y 16 ex All-Stars.

Sabemos que los Dodgers tienen talento en el campo, pero es la estabilidad en el dugout durante las últimas nueve temporadas lo que ha sido aún más crucial para el dominio del equipo. El lunes, se aseguraron de que el hombre que dirige su barco permanecerá con el equipo indefinidamente.

Según se informa, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, acordó una nueva extensión de contrato por cuatro años por un valor de $32.4 millones, lo que lo convierte en el mánager mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

El acuerdo, informado por primera vez por Jon Heyman, de MLB Network Insider, supera el pacto de cinco años y $40 millones que Craig Counsell firmó con los Cachorros de Chicago en 2023 en términos de valor anual promedio. También consolida el lugar de Roberts como la fuerza impulsora detrás de una de las franquicias de béisbol más exitosas de la era moderna.

Después de llevar a los Dodgers a dos campeonatos de la Serie Mundial en las últimas cinco temporadas, incluido su triunfo más reciente, la extensión de Roberts era una conclusión inevitable.

El acuerdo había estado en proceso durante los entrenamientos de primavera, y ambas partes apuntaban a finalizarlo antes de la serie de apertura de temporada de los Dodgers en Japón contra los Cachorros.

Cuando se le preguntó a principios de esta primavera si debería ser el manager mejor pagado del béisbol, Roberts dijo lo siguiente:

"Creo que todo se reduce al valor", dijo Roberts a Bill Plunkett del Orange County Register. "Y creo que, haga lo que haga cada uno, quiere su valor. En eso estoy. Tengo la esperanza de que se hagan las cosas".

Roberts, de 52 años, ha sido la mano firme detrás de la racha de dominio de los Dodgers desde que reemplazó a Don Mattingly en 2016. En nueve temporadas, ha compilado un récord de 851-506, ocho títulos de la división Oeste de la Liga Nacional, cuatro banderines de la Liga Nacional y dos campeonatos de la Serie Mundial.

Su porcentaje de victorias de .627 en su carrera es el más alto de cualquier manager en la historia de la Liga Americana o Nacional. Solo el capitán de los Rangers de Texas, Bruce Bochy, tiene más victorias en postemporada (57 contra las 52 de Roberts) entre los managers activos, y Roberts es uno de los tres managers en el juego hoy con múltiples anillos.

Con su contrato a punto de expirar después de la temporada 2024, la extensión de Roberts se convirtió en una prioridad para la oficina principal de los Dodgers, encabezada por el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman. La medida pone fin a un invierno de gastos agresivos y mejoras en la plantilla que han llevado la nómina del equipo a unos astronómicos 400 millones de dólares. Pero en un vestuario lleno de estrellas (Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y un montón de nuevas incorporaciones), los Dodgers reconocen que la continuidad en el liderazgo es tan vital como el talento en el campo.

Esta temporada baja, Los Ángeles hizo una serie de movimientos llamativos, contratando al as japonés Roki Sasaki, al actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional Blake Snell y a los relevistas Tanner Scott y Kirby Yates. La oficina principal también incorporó al veterano jardinero Michael Conforto y al versátil jugador de cuadro Hyeseong Kim, al tiempo que trajo de vuelta a piezas clave como Teoscar Hernández, Enrique Hernández, Blake Treinen y el ícono de la franquicia Clayton Kershaw. El plantel está tan repleto como siempre, pero las grandes expectativas conllevan una inmensa presión, presión que Roberts ha manejado constantemente con aplomo.

El impacto de Roberts en los Dodgers se extiende más allá de las victorias y los elogios. Es el pegamento que mantiene intacta la cultura del vestuario, combinando a la perfección la toma de decisiones basada en análisis con un profundo conocimiento de las personalidades de sus jugadores.

Se enfrenta a los egos, el escrutinio de los medios y las incesantes expectativas de una franquicia que exige campeonatos. Su actitud tranquila ha sido puesta a prueba por lesiones, desilusiones en postemporada y el panorama en constante evolución del béisbol moderno, pero sigue siendo una presencia constante en un deporte que a menudo se define por la volatilidad.

Si bien su mandato no ha estado exento de críticas, en particular con respecto a la gestión del bullpen y las decisiones tácticas durante el juego, Roberts ha justificado con creces su lugar en la cima de la jerarquía gerencial. Y ahora, está siendo compensado como corresponde.