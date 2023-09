Los angelinos celebran la semana ‘LA for All’

LA for All, una campaña anual de una semana de duración en solidaridad contra el odio y la discriminación en la ciudad de Los Ángeles, comienza el lunes.

"Estamos orgullosos de ser una ciudad que abraza a todos, una ciudad que no tolera el odio, y quiero desearles a todos una feliz semana en Los Ángeles", dijo la alcaldesa Karen Bass sobre la campaña.

Junto a Bass, el Departamento de Derechos Civiles y Humanos + Equidad, también conocido como Derechos Civiles de Los Ángeles, organizará una celebración del Día de Los Ángeles durante todo el día en el Ayuntamiento el jueves, donde casi una docena de estructuras de la ciudad, desde el Hollywood Bowl hasta el Ayuntamiento, y Los El Aeropuerto Internacional de Ángeles, se iluminará con el mosaico de colores de la campaña.

“Cuando me convertí en alcalde, pedí a todos los angelinos que se unieran para hacer avanzar a Los Ángeles”, dijo Bass. "Nuestro Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles continúa haciendo ese trabajo proporcionando recursos para ayudar a luchar contra las injusticias y enfrentar el odio en nuestra ciudad".

La celebración de una semana incluirá una declaración de la Semana de Los Ángeles para Todos por parte del Concejo Municipal, celebraciones del Día Mundial de la Paz en los Centros de Paz y Curación de la ciudad, una ceremonia de iluminación #LAparaTodos en las escaleras del Ayuntamiento y un día de servicio dedicado al ex concejal. Tom LaBonge.

La directora ejecutiva de Derechos Civiles de Los Ángeles, Capri Maddox, dijo que el departamento ha trabajado para disuadir el odio y la discriminación en la ciudad desde el lanzamiento de la campaña en 2020. La campaña está diseñada para reunir a los líderes de la ciudad y la comunidad para celebrar la fuerza en la diversidad y desarrollar conexiones entre culturas. y comunidades.

“En nuestro segundo año, cuando lanzamos LA for All, teníamos la intención de garantizar que todos supieran que el odio no tiene hogar en Los Ángeles y que estábamos construyendo un Los Ángeles inclusivo para todos”, dijo Maddox en un comunicado. “A medida que enfrentamos crecientes crímenes de odio, comunidades marginadas bajo ataque y vecindarios que necesitan apoyo, estamos listos para dar forma a un Los Ángeles más justo y equitativo”.

En junio, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los crímenes de odio en la ciudad aumentaron un 15% en 2022. El departamento atribuyó el aumento de los crímenes de odio a parte de los esfuerzos ampliados de divulgación para informar y alentar a las comunidades más vulnerables de la ciudad a denunciar dichos crímenes.

El análisis del departamento reveló 701 crímenes de odio e incidentes de odio en 2022, en comparación con 610 en 2021. Noventa de ellos fueron crímenes de odio contra hispanos, una disminución del 12% con respecto a 2021; 180 fueron crímenes de odio contra los negros, un aumento del 36%; y 33 fueron crímenes de odio contra asiáticos, lo que representa un aumento del 371% con respecto a los siete crímenes de odio contra asiáticos reportados en 2019, antes de la pandemia de coronavirus.

En respuesta al aumento de los delitos de odio, LAPD busca establecer una nueva línea fija exclusiva para iniciar una respuesta oficial a dichos delitos, así como una base de datos para consolidar los datos sobre delitos de odio.

Según LA Civil Rights, su campaña ha crecido hasta incluir 21 idiomas y se ha mostrado en más de 5.000 espacios publicitarios en el Gran Los Ángeles, incluidos trenes y autobuses, parques y bibliotecas de la ciudad, y cientos de empresas locales. La campaña ganó un premio de publicidad el año pasado de los American Advertising Awards.