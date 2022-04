Disturbios de Los Ángeles de 1992: eventos clave antes y después del veredicto de Rodney King

Hace treinta años esta semana, la violencia generalizada estalló en Los Ángeles a raíz de la absolución de cuatro oficiales blancos del Departamento de Policía de Los Ángeles en la golpiza grabada en video de Rodney King.

Más de 60 personas murieron y 2,300 resultaron heridas en los días de incendios, saqueos y violencia que siguieron al veredicto. Miles de incendios quemados y daños a la propiedad se estimaron en $ 1 mil millones.

A continuación, una cronología de eventos clave, comenzando con el momento en marzo de 1991 en que las autoridades detuvieron a King frente al apartamento del residente de San Fernando Valley, George Holliday, y su nueva cámara de video.

ANTES DEL VEREDICTO DE RODNEY KING

3 de marzo de 1991: Oficiales de la Patrulla de Carreteras de California detienen a Rodney King por exceso de velocidad en una autopista de Los Ángeles. King, quien estaba en libertad condicional por una condena por robo, salió de la autopista y se detuvo frente a un edificio de apartamentos en la comunidad de Lake View Terrace en el Valle de San Fernando.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles se hicieron cargo de la parada de tráfico: el plomero y residente de apartamentos George Holliday, despertado por el ruido, usó una cámara de video comprada recientemente para capturar lo que sucedió a continuación.

Su cinta de video muestra a cuatro policías blancos golpeando a King, incluso después de que estaba en el suelo. Holliday entregó la cinta de video a una estación de televisión.

“Realmente no entendía lo que estaba pasando", dijo Holliday a la estacion hermana NBC en 2016. "Me preguntaba qué había pasado. ¿Qué había llevado a esto?”.

15 de marzo de 1991: se abre una acusación formal del gran jurado del condado de Los Ángeles, acusando a los cuatro oficiales de LAPD vistos en el video de Holliday de agresión y otros delitos.

16 de marzo de 1991: Latasha Harlins, de quince años, recibe un disparo en la parte posterior de la cabeza por parte del dueño de una tienda coreana. La adolescente negra había colocado una botella de jugo de naranja en su mochila dentro de la tienda y se acercó al mostrador con dinero en efectivo.

El comerciante Soon Ja Du acusó a Harlins de intentar robar el jugo antes de que estallara una pelea entre los dos. Mientras Harlins se alejaba, el comerciante abrió fuego en un asesinato capturado en el video de la cámara de seguridad de la tienda.

21 de marzo de 1991: El sargento de LAPD. Stacey Koon y los oficiales Theodore Briseño, Laurence Powell y Timothy Wind se declaran inocentes de la golpiza a Rodney King.

15 de noviembre de 1991: El comerciante Soon Ja Du es declarado culpable de homicidio voluntario por el asesinato de Latasha Harlins. Podría haber sido sentenciado a 16 años de prisión, pero el juez la puso en libertad condicional. La sentencia leve por la muerte a tiros de la adolescente negra se produjo una semana antes de que un caso judicial del condado de Los Ángeles relacionado con la crueldad hacia un perro terminara con una sentencia de cárcel más dura de 30 días.

26 de noviembre de 1991: En un desarrollo legal clave, el juicio de los oficiales se traslada a Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles. Un tribunal determinó que la publicidad del caso y el ambiente político altamente cargado que creó podrían no permitir un juicio justo en Los Ángeles.

DESPUÉS DEL VEREDICTO DE RODNEY KING

29 de abril de 1992: El jurado absuelve a los cuatro oficiales después de siete días de deliberaciones sobre casi todos los cargos. Los jurados llegaron a un punto muerto en un cargo de agresión contra Powell.

29 de abril de 1992: el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, califica los veredictos de "sin sentido".

"El veredicto del jurado nunca cegará al mundo ante lo que vimos en la cinta de video", dice Bradley.

29 de abril de 1992: se difunde la noticia de la decisión del jurado, siguen los disturbios. Los primeros informes de tiendas quemadas y saqueadas llegan poco después de que se anuncia el veredicto. La solicitud del alcalde Bradley de enviar a la Guardia Nacional es concedida por el gobernador Pete Wilson.

La violencia incluye el ataque al camionero Reginald Denny, quien fue sacado de su taxi y golpeado en las avenidas Florencia y Normandie.

30 de abril de 1992: Se reportan saqueos e incendios en todo el condado de Los Ángeles. Algunos dueños de negocios forman equipos comunitarios armados en ausencia de presencia policial. Se impone un toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer en gran parte de la ciudad de Los Ángeles y el condado circundante.

1 de mayo de 1992: En una súplica emocional por el fin de la violencia, King se para frente a las cámaras de televisión y pregunta: "¿Podemos llevarnos bien?".

3 de mayo de 1992: Se levanta el toque de queda en toda la ciudad. Bradley anuncia que la crisis ha terminado.

4 de mayo de 1992: La violencia y el crimen estalla esporádicamente. Escuelas, bancos y negocios reabren.

28 de junio de 1992: el jefe Daryl Gates se retira del Departamento de Policía de Los Ángeles después de 43 años, los últimos 14 como jefe.

5 de agosto de 1992: tres meses después de su absolución en el caso penal, el sargento de LAPD Koon y los oficiales Powell, Briseño y Wind están acusados ​​de cargos federales de violar los derechos civiles de King.

7 de diciembre de 1992: Un adolescente visto en video golpeando con un ladrillo la cabeza del camionero Reginald Denny al comienzo de la violencia es declarado culpable de agresión y otros cargos. Damian “Fútbol” Williams es sentenciado a 10 años de prisión.

En una de sus pocas entrevistas, Denny le dijo a NBCLA en 2002 que entiende que fue atacado porque es blanco, pero dijo que centrarse en la raza al pensar en los disturbios es tonto y miope. En el momento de la entrevista, Denny había perdonado hacía mucho tiempo a los hombres que lo agredieron y expresó su gratitud por los residentes que acudieron en su ayuda, arriesgando sus propias vidas para salvar la suya.

“La gente parece olvidar que fueron los negros los que me salvaron la vida”, dijo Denny. “Por un lado, hubo algunos que intentaron matarme o liquidarme. Por otro lado, están tratando de salvarme porque no soy el enemigo, y créanme que no soy el enemigo”.

17 de abril de 1993: Koon y Powell son condenados por violar los derechos civiles de King. Briseño y Viento son absueltos.

3 de agosto de 1994: La ciudad de Los Ángeles acuerda pagarle a King $3.8 millones por facturas médicas, dolor y sufrimiento debido a la golpiza.

4 de agosto de 1994: Powell y Koon son sentenciados a dos años y medio de prisión en el caso civil en su contra.

16 de abril de 2010: el ex jefe de policía de Los Ángeles, Bill Gates, muere de cáncer a los 83 años.

17 de junio de 2012: King se ahoga en la piscina de su patio trasero a los 47 años. Su muerte fue pocas semanas después del vigésimo aniversario de los disturbios y poco después del lanzamiento de sus memorias "The Riot Within: My Journey from Rebellion to Redemption".

19 de septiembre de 2021: George Holliday, cuya cinta de video sacó a la luz pública la golpiza del Rey, muere debido a complicaciones de COVID-19. Tenía 61 años.

Holliday le dijo al New York Times un año antes que todavía trabajaba como plomero y nunca se benefició del video. Dijo que había comprado la cámara que usó para grabar la golpiza del Rey un mes antes y la agarró instintivamente cuando lo despertó la parada de tráfico.

“Sabes cómo es cuando tienes una nueva pieza de tecnología”, le dijo al Times. “Filmas cualquier cosa y todo”.

