Vendedores ambulantes de Los Ángeles demandan a la ciudad por supuesta discriminacion

Una coalición de vendedores ambulantes de Los Ángeles marchó el jueves por el Bulevar Hollywood en las mismas aceras donde la ciudad de Los Ángeles ya no les permite vender alimentos.

Anunciaron que están demandando a la ciudad por establecer zonas de no venta en ocho de las áreas más populares de Los Ángeles.

“No importaba que los vendedores estuvieran listos para cumplir con las regulaciones locales para vender, los vendedores se convirtieron en personas non gratas”, dijo Sergio Jiménez, un organizador comunitario.

Los vendedores ambulantes de comida en todo el estado se anotaron este día un a victoria, ya que el gobernador Gavin Newson firmó la propuesta AB-970 convirtiéndose así en ley que beneficiará a miles comerciantes.

Una ley estatal que legaliza la venta ambulante y permite que los gobiernos locales regulen las ventas entró en vigencia en 2019.

Poco después, la ciudad de Los Ángeles modificó su ordenanza para evitar la venta durante los eventos en el Hollywood Bowl o el Dodger Stadium o en cualquier momento en lugares como el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Me han multado y me han dicho que te sacaré, te guste o no y me llevaré tus cosas, así que será mejor que no te vea. Por eso, tengo que esconderme en un estacionamiento, como hacen muchos de mis compañeros de trabajo”, dijo Christina, una vendedora ambulante.

Christina dice que ella y otros proveedores sólo quieren ganarse la vida y beneficiarse del tráfico pesado sin la amenaza constante de ser citados.

La abogada Katie McKeon dice que la demanda se enfoca en la única razón por la cual la ciudad no les permite vender aquí: el hacinamiento en las aceras.

“Pudimos celebrar una conferencia de prensa completa aquí y permitir que el tráfico peatonal regular pasara sin problemas, por lo que tratar de prohibir un carrito de venta en la acera, que es significativamente más pequeño que la configuración que teníamos aquí hoy, realmente no funcionará”, dijo McKeon.

Los vendedores dicen que no quieren quitarle negocio a las tiendas físicas.

De hecho, dicen que solo quieren trabajar en las áreas más populares con permisos legales, por lo que están demandando a la ciudad para que lo permita.

“Todavía no hay un carrito legal. No hay permiso de comida para vender, como un carrito móvil. No hay nada de eso. Entonces, es sólo acoso, multas y ese tipo de cosas, entonces, ¿por qué no me dan una oportunidad? dijo Cristina.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.