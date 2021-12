Tres detenidos por muerte por sobredosis de modelo y una amiga

Tres hombres fueron arrestados en relación con la muerte de una modelo de 24 años y su amiga de 26 años, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales del área de Los Ángeles el mes pasado, confirmó el miércoles el FBI.

Los hombres fueron identificados por la policía como David Pearce, de 37 años; Michael Ansbach, 47; y Brandt Osborn, 42. Pearce fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario. La fianza se fijó en $1 millón.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ansbach y Brandt fueron arrestados bajo sospecha de ser cómplices de homicidio.

No quedó claro de inmediato si los hombres tienen abogados.

La policía de Los Ángeles había estado investigando las afirmaciones de la familia de Christy Giles de que la modelo y su amiga diseñadora de interiores, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, fueron drogadas durante una noche de fiesta en Los Ángeles el 12 de noviembre.

A la mañana siguiente, el cuerpo de Giles fue dejado en un hospital en Culver City y Cabrales-Arzola quedó inconsciente fuera del hospital Kaiser Permanente West Los Angeles, dijo la policía. Giles no sobrevivió y la policía calificó su forma de muerte como indeterminada. Cabrales-Arzola fue declarada con muerte cerebral y murió el 28 de noviembre a la edad de 26 años, según la base de datos en línea del forense del condado de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa el jueves, la policía de Los Ángeles dijo que tres hombres enmascarados dejaron a las mujeres en los hospitales. Iban en un Toyota Prius negro sin matrícula.

La policía dijo que ambas mujeres recibieron drogas y sobredosis en una residencia en la cuadra 8600 del Bulevar Olympic en Los Ángeles.

"Tres sospechosos fueron identificados y arrestados con la ayuda del Cuerpo Especial contra Fugitivos del LAPD-FBI y la División Metropolitana", dijo el comunicado de LAPD. "Según la investigación, al LAPD le preocupa que pueda haber otras víctimas en nuestra comunidad que podrían haber sido drogadas por uno o más de estos hombres".

El esposo de Giles, Jan Cilliers, le dijo a la estación hermana NBC4 que su esposa vivía la vida al máximo y que ella había estado haciendo eso con su amiga Marcela, saltando de fiesta por la escena nocturna de Los Ángeles.

De todas las sobredosis, el fentanilo es la droga que más ha cobrado vidas en Estados Unidos, hay pastillas legales recetados para el dolor crónico, pero hay millones que son fabricadas en laboratorios clandestinos, y una dosis no regulada, le puede hasta quitar la vida.

Cilliers dijo que otro amigo que estaba con ellos la noche que los drogaron le dijo que la mujer se unió a un grupo de hombres para ir a una fiesta posterior.

"Asumimos que la forma en que las chicas se subieron al auto con ellas fue que todas iban a ir a la fiesta posterior, a la que todos querían ir juntas", postuló Cilliers. "Y nunca llegaron allí".

Dijo que él y su esposa compartieron ubicaciones en sus teléfonos por seguridad. La mañana después de su salida nocturna, verificó su ubicación y marcaba la sala de emergencias en Culver City, donde murió.

Cabrales-Arzola se mudó a Los Ángeles desde México a principios de este año después de aceptar un trabajo como diseñador de interiores, según reportó E! News. Su familia viajó a los Estados Unidos para estar a su lado mientras estuvo hospitalizada. El padre de Cabrales-Arzola compartió que la familia decidió retirarla del soporte vital una vez que fue declarada con muerte cerebral, y que sus órganos serían donados, según E!.

Autoridades de San Francisco abren espacio donde consumidores de metanfetaminas podrán acudir a inyectarse bajo supervisión.

"Estamos todos devastados pero agradecidos de que Dios nos haya dejado tenerla con nosotros durante casi 27 años y nos permitió venir aquí y despedirnos de ella", dijo Luis Cabrales Rivera. "Estoy agradecido de que con su último aliento podrá dar vida a los demás y seguirá viviendo en el corazón, los ojos, los pulmones, de otra persona".

A Cabrales-Arzola le faltaban días para cumplir 27 años cuando falleció.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.