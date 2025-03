Los Ángeles toma el control de la agencia para personas sin hogar por supuestos gastos imprudentes

Las autoridades de Los Ángeles tomaron medidas el martes para tomar el control de cientos de millones de dólares en gastos para personas sin hogar, citando dos auditorías severas que concluyeron que la agencia gubernamental actualmente responsable de ese dinero lo ha gastado de forma imprudente y sin transparencia.

Una auditoría realizada este mes reveló que la mala gestión de registros impedía a la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) rastrear los gastos y verificar si se prestaban los servicios pagados. La autoridad también pagó facturas con retraso, carecía de un sistema adecuado para supervisar los contratos y no pudo proporcionar documentación que justificara los 5 millones de dólares en adelantos en efectivo enviados a cinco proveedores de servicios, según un informe de noviembre.

El martes, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción solicitando al personal que elaborara un informe sobre cómo Los Ángeles podría eludir eficazmente la autoridad y contratar directamente a los proveedores de servicios para personas sin hogar.

La agencia, financiada conjuntamente por la ciudad y el condado, se formó en 1993 tras un acuerdo judicial que abordaba el acceso limitado a fondos públicos. Coordina y gestiona los fondos destinados a alojamiento, programas de alimentación y una amplia gama de servicios para residentes sin hogar. Cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 875 millones de dólares.

La crisis de las personas sin hogar es visible en el centro de Los Ángeles, donde cientos de personas viven en chabolas improvisadas que ocupan manzanas enteras en el conocido barrio Skid Row. Con frecuencia, se instalan tiendas de campaña en la acera frente al Ayuntamiento. Cada vez es más frecuente encontrar campamentos en zonas suburbanas bajo los pasos elevados de las autopistas. Una encuesta de 2024 reveló que más de 75.000 personas se encontraban sin hogar en una noche cualquiera en el condado de Los Ángeles.

California representa casi un tercio de la población sin hogar de Estados Unidos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien ha hecho de la lucha contra la falta de vivienda una prioridad fundamental, no hizo comentarios de inmediato sobre la votación del martes. Va Lecia Adams Kellum, aliada de Bass, ha sido directora ejecutiva de LAHSA desde 2023, incluyendo más de un año durante el período revisado por los auditores.

La concejal Mónica Rodríguez, quien presentó la medida, afirmó que la ciudad debería haber cortado vínculos con la agencia hace años.

“Dos auditorías han verificado que no pueden rendir cuentas del trabajo para el que reciben financiación. Y eso, en mi opinión, constituye una flagrante violación de la confianza del contribuyente”, declaró Rodríguez a The Associated Press el lunes.

Rodríguez también quiere crear un departamento municipal responsable ante el consejo y el alcalde, que desarrollaría y gestionaría programas para residentes sin hogar.

La autoridad no abordó las críticas en un comunicado posterior a la votación, pero señaló que la población de personas sin hogar sin refugio del condado ha disminuido en los últimos dos años.

“Para mantener este impulso, todos los colaboradores en este esfuerzo deben mantener su compromiso con la alineación y con continuar las mejoras que se están logrando”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votará el 1 de abril sobre una propuesta que desviaría casi $350 millones de fondos anuales de los contribuyentes que se destinan a LAHSA para crear un nuevo departamento del condado para personas sin hogar.

“Con auditorías recientes que subrayan la urgente necesidad de una reforma y una mayor rendición de cuentas, ahora es el momento de implementar un cambio largamente esperado”, declaró la supervisora ​​Lindsay Horvath en un comunicado.

Según la moción presentada a los supervisores, la autoridad seguiría recibiendo apoyo del condado para un número limitado de programas y servicios requeridos por el gobierno federal, incluyendo el conteo anual de personas sin hogar.

Este mes, LAHSA publicó los resultados preliminares del conteo anual de residentes sin hogar de enero, que anticipaban una disminución del 5% al ​​10% en la indigencia sin refugio en la región, lo que continuaría con una disminución observada por primera vez el año pasado.

“Cuando llegué a LAHSA, declaré públicamente que queríamos reducir la indigencia sin refugio en un plazo de tres años”, declaró Adams Kellum en un comunicado que acompañaba a las cifras preliminares. “Lo hemos logrado en dos”.

Se espera que los resultados finales del conteo de 2025 se publiquen en mayo o junio. La agencia afirmó que las cifras preliminares indican que el condado de Los Ángeles avanza en la dirección correcta para resolver el problema de las personas sin hogar.