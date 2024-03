Programa de respuesta para emergencias de salud mental en los Ángeles podría llegar a su fin

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles (LAFD) recomendó poner fin a un programa piloto que probó alternativas a las respuestas de la policía y los bomberos a algunas emergencias de salud mental.

El programa reveló que las situaciones encontradas por los médicos de campo a menudo requerían respuestas de emergencia tradicionales de todos modos.

“Este modelo tuvo un impacto insignificante en la reducción del volumen de llamadas”, escribió el subjefe del LAFD, Peter Hsiao, en un informe a la Junta de Comisionados de Bomberos.

Dijo que si bien la premisa de utilizar médicos en lugar de paramédicos es sólida en teoría, en la realidad, “rara vez los pacientes con crisis de salud mental carecen de problemas médicos, de violencia o de abuso de sustancias”.

El Departamento de Bomberos no respondió a la solicitud de la estación hermana NBCLA la semana pasada de una entrevista sobre los hallazgos del informe, y un portavoz impidió que Hsiao respondiera preguntas en cámara después de una reunión de la Junta de Comisionados de Bomberos el martes.

El programa llamado “Furgoneta Terapéutica” fue anunciado por el exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en octubre de 2020, luego de un verano de grandes manifestaciones públicas exigiendo una reforma policial tras el asesinato de George Floyd.

Garcetti había dicho que las camionetas eran las primeras de una serie de esfuerzos de la ciudad para sacar a la policía de algunas llamadas de salud mental, lo que, a su vez, dijo, reduciría la posibilidad de que las confrontaciones se conviertan en violencia. Prometió que las furgonetas estarían en circulación en enero de 2021.

El I-Team de NBCLA informó que el programa se estancó antes de comenzar debido a las dificultades para llegar a acuerdos entre el Departamento de Bomberos, que proporcionó los conductores, y el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles o DMH, que proporcionó los médicos de campo.

Las camionetas comenzaron a responder a las llamadas a principios de 2022, pero debido a que los criterios para las llamadas que podían utilizar a los médicos eran limitados, brindaron poco alivio a los paramédicos de la ciudad, que ya estaban al límite por la falta de personal.

“El personal del DMH carecía de la capacitación necesaria y, por lo tanto, no estaba calificado para realizar evaluaciones médicas o brindar servicios médicos de emergencia”, decía el informe del LAFD. “Este factor se convirtió en una limitación al responder a una llamada al 911. Esta limitación anuló cualquier compensación de la ayuda de respuesta de recursos contra incendios”.

El Departamento de Bomberos, que está explorando por separado varios planes para aumentar el número de paramédicos en su personal, dijo que el dinero gastado en el programa de camionetas se utilizaría mejor en otros programas del LAFD.

Los archivos del Concejo Municipal muestran que la ciudad autorizó alrededor de $4 millones para el programa piloto de camionetas terapéuticas.

El Departamento de Salud Mental se negó a comentar sobre la recomendación del LAFD.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.