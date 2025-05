Diversión para toda la familia durante la Semana de la Flota de Los Ángeles 2025

Lo que debes saber El evento se extenderá desde el jueves 22 hasta el lunes 26 de mayo en varias áreas del puerto, Wilmington y San Pedro.

Los recorridos por los buques en servicio activo comienzan el viernes.

Para ver el calendario completo de los eventos, haga clic aquí.

La Semana de la Flota, la celebración anual de cinco días de los Servicios Marítimos del país en el puerto de Los Ángeles, comienza el jueves con una fiesta de bienvenida gratuita en el centro de San Pedro de 5 a 9 p.m.

Habrá otra fiesta de bienvenida el viernes de 5:30 a 8 p.m. en Banning House en Wilmington.

Los recorridos por los buques en servicio activo comienzan el viernes. No se requieren reservaciones, pero los visitantes deben unirse a una fila digital para que se les asigne un horario para ingresar a la fila de transporte y tomar un autobús desde las calles 22 y Miner o junto al acorazado Iowa, ubicado en 250 S. Harbor Blvd.

La Semana de la Flota también incluye exhibiciones militares y demostraciones de equipo, la competencia de talentos “Military Has Talent”, “Galley Wars”, un concurso de cocina entre equipos de la Armada, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y el Ejército, balón prisionero y vuelos aéreos.

Las actividades de la Semana de la Flota no se limitan al área del puerto. El público podrá conocer a los marineros de la Armada el viernes, de 11:30 a.m. a 3:00 p.m., en The Grove. El domingo, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., se celebrará una “Fiesta en el Parque” en el parque Brand de Mission Hills con música en vivo, barbacoa para veteranos, puestos de comida y actividades infantiles.

Casi 1,000 marineros, infantes de marina y guardacostas acudirán al paseo marítimo de Los Ángeles para la Semana de la Flota, según los organizadores.

Entre las unidades participantes de la Armada de Estados Unidos se incluyen el buque de desembarco USS Harpers Ferry; el destructor de misiles guiados clase Arleigh-Burke USS Carl M. Levin y el buque de superficie no tripulado Mariner.

La Armada, el Cuerpo de Infantería de Marina y la Guardia Costera también participarán en un ejercicio de respuesta a desastres, diseñado para entrenar a las fuerzas militares y a las agencias gubernamentales locales, del condado, estatales y federales para que colaboren en la respuesta a desastres naturales y provocados por el hombre, como terremotos, incendios forestales y accidentes industriales.

