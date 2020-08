Los Ángeles se une a demanda para impedir que oficina del censo cambie fecha límite

El abogado de la ciudad, Mike Feuer, anunció el martes que Los Ángeles se ha unido a otras ciudades y organizaciones nacionales para presentar una demanda para bloquear el acortamiento del plazo de respuesta del censo de EE. UU., Ahora establecido para fines de septiembre.

En abril, cuando la pandemia de COVID-19 era bastante nueva y se habían emitido órdenes de quedarse en casa en ciertas regiones de la nación, la Oficina del Censo anunció que ampliaría el plazo para que las personas respondieran al 31 de octubre. .3, la oficina acortó la fecha límite al 30 de septiembre.

“Cada residente de Los Ángeles tiene tanto que depende de tener un recuento censo preciso”, dijo Feuer, y agregó que envió una carta a la oficina el día en que se anunció el cambio pidiendo una explicación, pero no recibió respuesta.

Feuer dijo que acortar el plazo de respuesta en medio de la pandemia de COVID-19 es inconstitucional y podría poner a Los Ángeles en riesgo de perder escaños en el Congreso y millones de dólares en fondos.

La Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos, la Liga Nacional Urbana, la Alianza Negra para la Inmigración, las ciudades de Salinas y San José, y el Condado de Harris, Texas, los Comisionados de la Corte Rodney Ellis y Adrian García se unieron a Los Ángeles para presentar la demanda en la Corte de Distrito de los EE. UU. en el Distrito Norte de California.

"El gobierno obliga a que el tiempo del censo se remonta al 30 de septiembre no tiene en cuenta el impacto indiscutible que tuvo COVID-19 en este importante proceso y es otro intento de obstruir la enumeración completa de la gente de Estados Unidos", dijo Deborah Turner, presidenta de la junta directiva de la Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos.

“Los estados y municipios dependen de un censo preciso para garantizar el financiamiento adecuado de las necesidades básicas de todos los estadounidenses: infraestructura crítica, escuelas, hospitales, servicios sociales”, dijo. Hasta ahora, el 53,8% de los residentes del condado de Los Ángeles han completado el censo en línea o por correo, dijo Feuer, muy por debajo del último recuento del censo en 2010 cuando el 68% de los residentes respondieron y por debajo del promedio estatal de este año del 65%.

“El plan urgente es inconstitucional. El plan urgente viola la ley federal. El plan urgente es una receta para un recuento severo con repercusiones que durarán años ”, dijo Feuer.

Feuer dijo que el censo ahora depende en gran medida de Internet, pero más del 20% de los residentes del condado de Los Ángeles no tienen acceso a conexiones de banda ancha, y los hogares que no hablan inglés son más difíciles de contar, y casi una cuarta parte de los residentes del condado no Tener dominio del idioma inglés.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles expresó su preocupación a principios de este mes sobre el censo de 2020, votando para oponerse a los esfuerzos del gobierno federal para excluir a los inmigrantes que viven en el país ilegalmente del conteo y cerrando la recopilación de datos un mes antes de lo esperado.

La junta autorizó a sus abogados a impugnar un memorando emitido por el presidente Donald Trump el mes pasado que busca excluir a personas en el país ilegalmente del recuento utilizado para asignar escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.