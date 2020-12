Los Ángeles rompe registros de muertes, hospitalizaciones y contagios por COVID-19

Marcando el peor momento de la pandemia COVID-19, pero advirtiendo de tiempos aún más devastadores por delante, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles informaron el miércoles de un número récord de muertes por virus, casos y hospitalizaciones que tiene el sistema médico de emergencia “bajo asedio”.

El Departamento de Salud Pública del condado informó 138 muertes adicionales por coronavirus, siete de las cuales fueron reportadas el martes por funcionarios de salud en Long Beach. Las nuevas muertes, el número más alto jamás reportado en un solo día, elevaron el total acumulado en todo el condado a 8,568.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dijo que las muertes diarias promedio por COVID-19 en el condado se han disparado un 267% desde el 9 de noviembre, alcanzando 44 por día la semana pasada, y probablemente incluso más esta semana dadas las recientes cifras de muertes en aumento. Ferrer dijo que eso equivale a dos personas en el condado que mueren de COVID-19 cada hora.

También se confirmaron otros 21,411 casos, lo que marca otra pandemia alta, aunque alrededor de 7,000 de esos casos se atribuyeron a una fecha límite de notificación de uno de los laboratorios de procesamiento de pruebas más grandes del condado. Hasta el miércoles, el condado tenía un total acumulado de 539,097 casos confirmados de toda la pandemia.

El aumento de casos ha llevado a una situación crítica en los hospitales, con 4,656 pacientes de COVID-19 actualmente ingresados, al menos el segundo día consecutivo, ese número ha aumentado en aproximadamente 200.

Aproximadamente el 21% de esos pacientes, o aproximadamente 978, están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos.

La directora de servicios de salud del condado, Christina Ghaly, dijo que los hospitales ahora tienen un promedio de 600 ingresos por coronavirus por día, frente a los 500 de la semana pasada. Según las tendencias actuales, los hospitales podrían admitir entre 750 y 1350 nuevas admisiones de COVID por día para fines de diciembre, dijo. “Nuestros hospitales están saturados y nuestro modelo no muestra un final a la vista”, dijo Ghaly, y agregó:”Lo peor aún está ante nosotros”.

Ghaly informó que a partir del miércoles, el condado, que tiene alrededor de 10 millones de residentes - tenían un total de 102 camas de UCI disponibles y con personal, y 814 camas de hospital general.

Los 70 hospitales del condado que “reciben 911” tienen una capacidad total combinada con licencia de aproximadamente 2,500 camas de UCI. La semana pasada, los hospitales operaban un promedio diario de aproximadamente 10,360 camas fuera de la UCI. La cantidad diaria de camas de hospital estándar y de UCI que operan en el condado varía según el personal disponible para tratar a los pacientes en ellas.

Ghaly dijo que al ritmo anticipado de las admisiones hospitalarias, la demanda de espacio en la UCI podría exceder la capacidad autorizada de 2,500 camas del condado en hasta 1,000 pacientes en un mes. Según el estado, la capacidad de la UCI en la región de 11 condados del sur de California se redujo al 0.5% el miércoles. “Simplemente hay un límite en la cantidad de personas que pueden recibir servicios de cuidados intensivos de manera segura en nuestros hospitales en cualquier momento, incluso después de que se haya hecho todo lo posible para ampliar la capacidad y expandir las UCI”, dijo Ghaly, enfatizando que el hospital la dotación de personal no puede satisfacer la demanda proyectada de los pacientes.

“El problema no es el espacio físico. Configurar la capacidad de desbordamiento en entornos no hospitalarios no resolverá este problema”, dijo.

Según el condado, la tasa de transmisión local de COVID-19, el número promedio de personas que cada persona con COVID positivo infecta con el virus, es ahora de 1.2, frente a 1.16 hace una semana. Siempre que la tasa sea superior a 1, se prevé que aumente el número de casos.

El condado también estima que uno de cada 80 residentes no hospitalizados o en cuarentena / aislamiento está infectado con el virus, probablemente sin saberlo o sin mostrar ningún síntoma, pero aún así puede infectar a otros.

Ghaly emitió una advertencia para los residentes de todo el condado que continúan resistiéndose a los protocolos de salud pública, como quedarse en casa, usar máscaras y practicar el distanciamiento físico.

“Si no hace todo lo posible para minimizar la propagación (del virus), entonces está contribuyendo a la propagación y prolongando la cantidad de tiempo en el que nuestros hospitales tienen más pacientes ... de los que pueden manejar de manera segura”. ella dijo.

“Las consecuencias de esto afectarán a cualquier persona que necesite atención hospitalaria. No son solo aquellos con COVID. Afectará a las personas que tienen un ataque cardíaco o un derrame cerebral y necesitan servicios. Aquellos que están en un accidente automovilístico y necesitan cirugía. Aquellos a quienes se les diagnosticó cáncer recientemente y necesitan quimioterapia inmediata en un entorno hospitalario”. Ghaly y Ferrer pidieron a los residentes que reconsideren los planes de vacaciones que implican viajes o reuniones con amigos y familiares de diferentes hogares.

Ferrer señaló que el aumento actual del condado en casos, hospitalizaciones y muertes es el resultado directo de que las personas ignoran las advertencias sanitarias durante el feriado de Acción de Gracias, y advirtió que acumular un aumento navideño además de eso será catastrófico para el sistema hospitalario.

“Hemos aprendido una lección dura y dolorosa de nuestras acciones durante el Día de Acción de Gracias”, dijo Ferrer. “Por favor, no repitamos los mismos errores a medida que avanzamos hacia nuestra próxima temporada navideña”.

El gobernador Gavin Newsom señaló el martes que la tensión en el personal de los hospitales en todo California llevó al estado a reducir temporalmente los requisitos de personal requeridos en las unidades de UCI, desde el personal normal por cada dos pacientes, hasta un miembro del personal por cada tres pacientes.

El estado también modificó sus requisitos de cuarentena para los trabajadores de la salud expuestos al virus, reduciendo el mandato a solo siete días, asumiendo que el trabajador da negativo al virus el día cinco o más tarde de la cuarentena.

Aunque las vacunas están comenzando a administrarse en el condado de Los Ángeles y en todo el condado, los funcionarios señalaron que no detendrán el aumento actual de casos y no estarán ampliamente disponibles para el público en general durante meses.

“Estamos experimentando un aumento explosivo y muy mortal”, dijo Ferrer. “Y hay una urgencia en nuestra solicitud de que todos hagan todo lo que esté a su alcance para ralentizar la transmisión y evitar un sufrimiento adicional. Aunque ha llegado el primer envío de vacunas COVID-19 y, como todos los demás, estamos profundamente agradecidos por todo el trabajo que se ha realizado para llevarnos a este lugar, el virus todavía está muy presente y continúa devastando vidas en todo el condado y podría abrumar por completo nuestro sistema de atención hospitalaria”.

La región del sur de California, que cubre los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, se encuentra bajo un régimen de estadía en casa regional impuesto por el estado que prohíbe las reuniones de personas de diferentes hogares.

Según la orden, las siguientes instalaciones comerciales / recreativas se vieron obligadas a cerrar:

instalaciones recreativas cubiertas;

peluquerías y barberías;

servicios de cuidado personal;

museos, zoológicos y acuarios;

salas de cine;

Bodegas;

bares, cervecerías y destilerías;

centros de entretenimiento familiar;

Salas de cartas y apuestas por satélite;

servicios limitados;

deportes de audiencia en vivo; y

parques de atracciones.

Autoridades de salud indicaron que con estas medidas se podría contrarrestar el contagio de coronavirus.

Las escuelas con exenciones pueden permanecer abiertas, junto con la “infraestructura crítica” y las tiendas minoristas, que estarán limitadas al 20% de su capacidad.

Los restaurantes están restringidos sólo al servicio de comida para llevar y a domicilio. Los hoteles pueden abrir “solo para soporte de infraestructura crítica”, mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre.

La producción de entretenimiento, incluidos los deportes profesionales, podría continuar sin audiencias en vivo. La orden permanecerá en vigor hasta al menos el 28 de diciembre.