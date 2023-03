Captado en video: rescatan a un hombre varado en canal del río Los Ángeles

LOS ÁNGELES - Un equipo de rescatistas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) llevó a un hombre a un lugar seguro después de quedar varado en el canal del río Los Ángeles, en Boyle Heights.

El hombre estaba en un divisor de canal de concreto debajo del puente de la Calle Sexta con agua corriendo a su alrededor. Un rescatista fue bajado de un helicóptero del LAFD que volaba cerca de las líneas de alta tensión.

Luego, ambos fueron izados al helicóptero en un arnés.

Un equipo de rescate de aguas rápidas sacó a una persona que parecía estar atrapada en el canal del río Los Ángeles en Boyle Heights.

El agua se movía a unas 5 mph en el canal después de dos días de lluvia en Los Ángeles. La superficie del canal de concreto a menudo es resbaladiza, por lo que incluso unas pocas pulgadas de agua pueden dejar a alguien varado.

No quedó claro de inmediato por qué el hombre estaba en el canal al este del centro de Los Ángeles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.